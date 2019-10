Muzing | l’app per trovare l’amore al museo

Fonte : vanityfair

Oggi l'amore lo si incontra al. A dare un tocco di classe – e cultura- al dating online, Aurélie Hayot e Timothy Heckscher: i due co-fondatori di, l'app per appuntamenti, disponibile gratuitamente per Android e iOS dallo scorso 23 settembre. Nata per «ispirare creatività attraverso connessioni umane e significative, mostra dopo mostra», è in realtà qualcosa di più. E sebbene il 60% degli utenti pare essersi iscritto per incontrare nuovi amici ...

ImmaCasertano : Nasce Muzing, l’anti-Tinder: un’app per incontri che mette al centro il museo - maddypenocchio : Se esiste un filtro tipo 'non provarci neanche per scherzo a propormi Van Gogh experience' e viene integrata con l'… - Pittilla_O : Nasce Muzing, l’anti-Tinder: un’app per incontri che mette al centro il museo -