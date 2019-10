Il derby con il comune e la città è appena iniziato

ATP Pechino – Murray non molla : vittoria al terzo set nel derby britannico contro Cameron Norrie : Andy Murray si aggiudica il derby britannico degli ottavi di finale dell’ATP di Pechino contro Cameron Norrie: il tennista scozzese trionfa al terzo set Dopo la vittoria sudata contro Matteo Berrettini all’esordio nell’ATP di Pechino, Andy Murray resta in campo per quasi 3 ore contro il connazionale Cameron Norrie. Per il tennista scozzese arriva una seconda vittoria importante, che mette a dura prova la resistenza fisica ma che allo ...

Real Madrid – I ladri approfittano del derby contro l’Atletico : derubata la casa di Casemiro : Paura per la famiglia di Casemiro: derubata la casa del calciatore del Real Madrid Che spavento per la famiglia di Casemiro: mentre il calciatore era impegnato a giocare il derby tra Real Madrid e Atletico, la moglie e la figlia sono state sorprese da dei malviventi. La famiglia di Casemiro è stata vittima dell’ultima rapina in casa vissuta negli ultimi mesi in Spagna. A sfogarsi sui social è stata Maca Capilla, moglie di Lucas Vazques: ...

Squadra che vince non si cambia. È il giorno di Fifa 20. Riecco il derby con Pes : Oggi è il giorno di Fifa 20, la simulazione sportiva campione di incassi in Italia e all’estero. La partita con Pes però è più difficile quest’anno

Weekend da record per DAZN con derby Inter-Milan (in streaming e sul 209 Sky) : È stato un Weekend di grande successo per DAZN, che da venerdì a domenica ha fatto registrare un record di oltre 3 milioni di ore viste in streaming sulla piattaforma. A farla da padrone il Derby Milan – Inter di sabato scorso, che è diventata la partita più vista di sempre in streaming su DAZN, superando il match con più ore visualizzate della scorsa stagione, Inter – Juventus del 27 aprile. A ...

Milan - infortunio per Paquetà nel derby : il brasiliano costretto a saltare il match con il Torino : Il centrocampista brasiliano è uscito acciaccato dalla stracittadina di sabato, riportando un problema muscolare che lo mette fuori causa per il match di giovedì Archiviata la sconfitta arrivata nel derby, il Milan è tornato subito al lavoro per preparare la prossima sfida che vedrà i rossoneri impegnati a Torino. La settimana però non è cominciata per il verso giusto, considerando l’infortunio riportato da Lucas Paquetà nella ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Inter - Lukaku ha conquistato tutti : protagonista anche nel derby contro il Milan : L'Inter è riuscita a portare a casa il derby di Milano battendo il Milan 2-0, restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, in testa al campionato con dodici punti. Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di giocate fondamentali per far alzare la squadra. Il centravanti belga ha dimostrato con i fatti di essersi messo alle spalle il problema alla schiena che ne aveva condizionato il ...

L'Inter vince il derby contro il Milan : Brozovic re di Milano : L'Inter vince il derby di Milano contro il Milan e resta in testa alla classifica con dodici punti raccolti nelle prime quattro giornate, a punteggio pieno. A decidere il match i due uomini più discussi in questa settimana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, protagonisti di una discussione accesa negli spogliatoi dopo la gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Il centrocampista croato ha portato in vantaggio i nerazzurri con un tiro ...

LIVE Irlanda-Scozia - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : derby britannico con vista sui quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orari e TV della giornata di oggi – Risultati e classifiche fase a gironi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Scozia, prima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo di rugby 2019. Subito un big match, non al pari di All Blacks-Springboks, ma di eccellente LIVEllo. Una sfida da Sei Nazioni: assenze per i ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby e affonda Giampaolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 vince meritatamente l’Inter superiore in tutte le fasi della partita, centrocampo milanista che non ha mai avuto il controllo del gioco e ne l’attacco è stato mai veramente pericoloso. 95′ Finisce la partita Inter batte Milan 2-0. 94′ Politano rinuncia al contropiede e si prende una buona punizione per far finire la partita. 92′ Palo di Candreva, in campo ...

Milan all’Inferno - Inter in Paradiso! Giampaolo a lezione da Conte : Brozovic e Lukaku illuminano (di nerazzurro) il derby : derby a senso unico a San Siro, l’Inter domina in lungo e in largo un Milan spento e senza idee: Conte mantiene senza problemi il primato in classifica Inter in Paradiso, Milan all’Inferno. Il derby sorride ai nerazzurri, che restano a punteggio pieno in classifica e rispondono alla Juventus, vittoriosa nel pomeriggio sul Verona nonostante una prestazione incolore. Spada/LaPresse Gli uomini di Conte non lasciano scampo ai ...

Silvio Berlusconi provoca il Milan nel giorno del derby : "Il mio Monza gliene farebbe tre" : A poche ore dal derby della Madonnina, a scaldare ulteriormente gli animi in casa Milan, oltre all'ex leggenda rossonera Zvonimir Boban in settimana, c'ha pensato anche l'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi. L'attuale presidente del Monza (che milita in Serie C) e leader di Forza Italia, ospit

Inter - Steven Zhang sarebbe andato a cena con la squadra alla vigilia del derby : Questa sera si gioca una delle partite più sentite del campionato: il derby di Milano tra Milan e Inter. Due squadre che stanno attraversando momenti differenti ma che, in classifica, sono distanziate da soli tre punti. I rossoneri, nonostante dopo la sconfitta all'esordio con l'Udinese abbiano vino tutte e due gare successive con Verona e Brescia, sono sempre nel mirino della critica per il gioco offerto. I nerazzurri, invece, sono a punteggio ...