I SoC Exynos di Samsung potrebbero subire una rivoluzione in futuro

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Nel corso degli anniha migliorato esponenzialmente i processoriche monta sui suoi dispositivi, riducendo al minimo le differenze con la serie Snapdragon di Qualcomm, la quale resta comunque il punto di riferimento per molti produttori di smartphone. Nonostante gli sforzi, però, la serie Snapdragon risulta ancora migliore rispetto alle fatiche di, soprattutto nella gestione dei consumi energetici e nella dissipazione del calore, ma secondo alcune indiscrezioni tutto questo potrebbe cambiare in. I chipsono infatti progettati utilizzando i core Mongoose, appositamente creati dae basati su una versione modificata dell’architettura ARMv8. Il colosso coreano ha scelto di giocare in casa invece di utilizzare direttamente i core prodotti da ARM, come invece fa da sempre Qualcomm. L’9825 diGalaxy Note 10 utilizza ...