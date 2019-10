Bufera su Fioramonti per alcuni tweet Meloni chiede le dimissioni | per Lega e Pd deve

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Un lungo articolo del Giornale apre il caso. Il quotidiano passa in rassegna diversie dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, riportando “decine di attacchi” contro “politici e forze dell’ordine”, con toni violenti e sessisti. Parole contro cui si scaglia Fratelli d’Italia, che guida la rivolta contro il ministro.Il quotidiano riporta una serie di vecchi post su Facebook in cuidefinisce Silvio Berlusconi uno “iettatore nano”, critica la Santanchè sostenendo che “continua a sputare c.....e” e accusa la polizia di essere “un corpo di guardia del potere”.In prima linea per Fratelli d’Italia c’è Giorgiache definisce “deliranti e ripugnanti i post”, nei quali“inneggia alla morte dei carabinieri, vomita insulti sessisti ...

