Alle Iene arriva una conduzione tutta al femminile con Nina | Roberta e Veronica

"Capra - non capisci un ca...". Sgarbi e Mollicone vengono Alle mani e l'audizione viene sospesa : “Sei incompetente, taci, non capisci un c...”. Vittorio Sgarbi irrompe con una sequela di insulti nei confronti di un collega di Fratelli d’Italia nel fair play dell’aula del Mappamondo a Montecitorio, dove si sta tenendo l’audizione del ministro di cultura e turismo Dario Franceschini davanti alle commissioni Cultura di Camera e Senato riunite e il presidente decide di interrompere l’audizione, bloccando ...

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito Alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Non è quanto, ma come vivi». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene...

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito Alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». Marcuzzi : «Nadia sapeva sin dall'inizio» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. Non è quanto, ma come vivi». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene...

Nadia Toffa - l'ultimo video inedito Alle Iene : «Non è quanto - ma come vivi». Marcuzzi : «Nadia sapeva sin dall'inizio...» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Un video inedito, lungo 20 minuti. Voluto, scelto e pensato da Nadia Toffa. Le Iene aprono così la prima puntata, che...

Le Iene Show : la prima puntata in tempo reale dAlle ore 21 : 25 : Le Iene Show è il programma di inchieste e di intrattenimento di Italia 1, condotto da Alessia Marcuzzi e da Nicola Savino, con la partecipazione della Gialappa's Band, e da Filippo Roma, Giulio Golia, Matteo Viviani, Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri, in onda ogni martedì e ogni giovedì, in prima serata.Le Iene Show: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaLe Iene Show: la prima puntata in tempo reale dalle ore ...

Nuoto : Benedetta Pilato all’Aniene ma resterà in Puglia. La stellina azzurra sarà sempre Allenata da Vito D’Onghia : Non erano mancate alcune polemiche o discussioni relativamente al tema “Benedetta Pilato-Aniene”. La 14enne azzurra, più giovane medagliata nella storia azzurra dei Mondiali di Nuoto (argento nei 50 rana), è stata al centro della scena relativamente a un cambiamento di “casacca”: dalla Fimco Sport al Circolo Canottieri Aniene. Si temeva che la giovanissima atleta nostrana dovesse lasciare il territorio tarantino per ...

Voto ai sedicenni - a chi conviene portare Alle urne la generazione Z : In teoria quasi tutti i partiti dell’arco costituzionale sono d’accordo: bisogna portare alle urne non solo i

Tennis : sospeso dall’ATP un arbitro che sostiene un giocatore e fa avances a una raccattapAlle : Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel Challenger di Tennis a Firenze. A finire al centro della scena non sono i giocatori in campo ma il giudice di sedia. Come riportato da gazzetta.it, nel corso dei toilet break l’arbitro Gianluca Moscarella si è lasciato andare a incoraggiamenti e a frasi di supporto nei confronti di uno dei due contendenti, come fosse il suo coach: “Stai concentrato, ca..o. Due minuti e finisci. Io ...

Tennis : sospeso dall’ATP un arbitro che sostiene un giocatore e fa avances a una raccattapAlle : Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel Challenger di Tennis a Firenze. A finire al centro della scena non sono i giocatori in campo ma il giudice di sedia. Come riportato da gazzetta.it, nel corso dei toilet break l’arbitro Gianluca Moscarella si è lasciato andare a incoraggiamenti e a frasi di supporto nei confronti di uno dei due contendenti, come fosse il suo coach: “Stai concentrato, ca..o. Due minuti e finisci. Io ...

Le Iene Show : la prima puntata in diretta dAlle ore 21 : 25 : Le Iene Show è il programma di inchieste e di intrattenimento di Italia 1, condotto da Alessia Marcuzzi e da Nicola Savino, con la partecipazione della Gialappa's Band, e da Filippo Roma, Giulio Golia, Matteo Viviani, Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri, in onda ogni martedì e ogni giovedì, in prima serata.Le Iene Show: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaLe Iene Show: la prima puntata in diretta dalle ore 21:25 ...

Nadia Toffa - l’ultimo video Alle Iene mai visto : «Non credo avrò molto tempo. Non è il quanto vivi - ma come vivi» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Nadia Toffa sentiva che non sarebbe sopravvissuta alla malattia. Queste parole registrate in un video lungo venti minuti sembrano quasi il suo testamento. La conduttrice de “Le Iene” scomparsa il 13 agosto scorso per un cancro aveva chiesto alla sua redazione di aiutarla a realizzare un video per raccontare il suo anno di lotta. Era dicembre 2018. Davide Parenti, creatore del ...

Le polemiche sul video-testamento di Nadia Toffa Alle Iene : Martedì sera tornano Le Iene e lo fanno nel ricordo di Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice del programma scomparsa soli 40 anni, il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia. “Quest'anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso”, si legge sulle pagine social e sul sito ...

Alessia Marcuzzi Alle prove delle Iene : il post commovente dedicato a Nadia Toffa : Le Iene stanno per tornare e Alessia Marcuzzi, impegnata con le prove dello show, ricorda Nadia Toffa. Sono trascorsi due mesi dalla morte della giornalista, ma nessuno l’ha mai dimenticata, soprattutto i colleghi e gli amici che l’hanno vista combattere contro il cancro sino alla fine. La conduttrice oggi non c’è più, ma il suo ricordo è fortissimo a Le Iene, fra quegli studi televisivi in cui è cresciuta e ha conosciuto ...

Nadia Toffa - l'ultimo video Alle Iene mai visto : «Non credo avrò molto tempo. Non è il quanto vivi - ma come vivi» : «Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto». Nadia Toffa sentiva che non sarebbe sopravvissuta alla malattia. Queste parole registrate in un video lungo venti minuti...