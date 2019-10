15 enne trova dei biscotti a tavola a casa di amici e li mangia | dopo poche ore le

Latina : ritrovata Martina Capasso - la 15enne scappata di casa - fermato il vicino : Martina Capasso è tornata a casa. Dopo 8 giorni di ricerche, la 15enne di Latina che era scappata di casa con il vicino quarantenne è stata ritrovata alla stazione ferroviaria Latina Scalo. Con lei c'era Angelo C. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine è stato fermato e ora dovrà rispondere non solo di sottrazione consensuale di minore, ma anche di cessione di droga a minorenne. Del caso di Martina si era occupata anche la trasmissione Rai, ...

Neonato morto trovato in una valigia nella casa di una donna : la 30enne era in ospedale con emorragia in corso : Un Neonato è stato trovato morto in una valigia a Vallo della Lucania, nel Salernitano. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri nella casa di una donna 30enne, una badante...

Ragazza 14enne va a letto - quando la mattina la mamma la va a svegliare si trova di fronte una scena raccapricciante : Una Ragazza di 14 anni aveva deciso di andare a letto ad ascoltare un po’ di musica prima di addormentarsi. Purtroppo, però, la Ragazza forse perché molto stanca, si è addormentata ed è rimasta tutta la notte con le cuffiette attaccate allo smartphone che, a sua volta, era collegato al caricabatteria. Ad un certo punto lo smartphone si i è surriscaldato ed è esploso uccidendo la Ragazza. Questa vicenda è accaduta a Bastobe, in ...

Trieste : si perde sul Monte Cocusso - ritrovato 29enne : Un 29enne si è smarrito sul Monte Cocusso nella zona di Grozzana, nel carso triestino: il giovane è stato recuperato da una squadra di soccorritori della Stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico, quattro tecnici, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, grazie all’individuazione avvenuta tramite il cellulare. A dare l’allarme, nella serata di ieri, è stata la compagna, che lo aveva sentito al telefono spaventato e ...

Bologna - 31enne salentino trovato senza vita nella sua abitazione : Una terribile tragedia si è verificata a Bologna, dove ieri mattina è stato trovato senza vita un 31enne originario di Monteroni, nel leccese. L'uomo giaceva esanime in casa sua: F. R., queste le iniziali del nome della vittima, ormai viveva e lavorava da diverso tempo nel capoluogo emiliano. Proprio ieri mattina però non si è presentato sul posto in cui prestava servizio, e i suoi colleghi, allarmati da tanto ritardo, hanno voluto vederci più ...

Padova - culturista 23enne ritrovato senza vita nella sua camera d’albergo dalla fidanzata : Aveva appena partecipato ad un’esibizione di body building presso la Fiera di Padova, durante la quale aveva vinto quattro medaglie. Daniele Pozzi, culturista originario della provincia di Varese, aveva già postato sui social le foto con al collo i premi ricevuti. Eppure qualcosa deve essere accaduto nella notte: infatti il giovane, che aveva solo 23 anni, è stato ritrovato ormai privo di vita lunedì all’alba nella sua camera d’albergo. Quando ...

Roma - 89enne scomparsa sei giorni fa : ritrovato il corpo senza vita a Ponte di Nona : C'è purtroppo un epilogo drammatico sul caso di Amina De Amicis, la signora di 89 anni che era scomparsa il 13 settembre scorso a Roma. Infatti, ieri mattina 19 settembre, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato in via don Primo Mazzolari, precisamente in un burrone ricoperto di sterpaglie. La zona è abbastanza frequentata, in quanto di fronte al luogo in cui è stata trovata la vittima c'è un noto centro commerciale. Erano circa le ...

ennesimo delfino spiaggiato su coste laziali : cetaceo trovato a Passoscuro : Quarto caso in 30 giorni. Un altro delfino trovato privo di vita sulla sabbia del litorale laziale. Dopo i due rinvenimenti ad Ostia (il 18 ed il 20 agosto scorsi), e Focene (il 10 settembre) il quarto caso di spiaggiamento di cetacei sulle coste del Lazio è avvenuto martedì sera scorso. Lo rende noto la onlus Oceanomare Delphis. In particolare lo scorso martedì (17 settembre), la Capitaneria di Porto di Roma ha ricevuto la segnalazione del ...

Il giallo di Vittorio : il cadavere smembrato del 44enne napoletano trovato in un bosco in Francia : Il cadavere smembrato e avvolto in un telo di un italiano di 44 anni è stato trovato in un bosco di Charette nell'Isere, minuscolo comune nella regione Alvernia-Rodano-Alpi della Francia....

Belluno - alpina s’impicca in caserma : la 30enne trovata morta in camera sua : La soldatessa era rimasta in caserma ieri, giornata festiva. Nel pomeriggio ha deciso di farla finita. Sul posto i sanitari del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Per T..R., le sue iniziali, era troppo tardi.Continua a leggere