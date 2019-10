Parmitano | AstroLuca al comando di una passeggiata spaziale | è il primo non americano ad

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Non solo comandante della StazioneInternazionale: l’astronauta Luca, dell’AgenziaEuropea (Esa) avrà anche ildi una delle passeggiate spaziali che affronterà in novembre. “E’ la prima volta che un astronauta nonriveste il ruolo di leader di un’attività extra-veicolare”, ha detto il capo del Gruppo esplorazione dell’Esa, Bernardo Patti, nella diretta in streaming organizzata oggi dall’AgenziaItaliana (Asi) per la cerimonia con cuiha assunto ildella Stazione. L'articoloaldi una: è ilnonad avere questo ruolo sembra essere ilsu Meteo Web.

