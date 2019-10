Palermo | stabilizzazioni al Comune | Ale Ugl Sicilia ‘lavoratori Asu figli di un dio

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), 2 ott. (AdnKronos) – “Nell’esprimere la nostra soddisfazione per la stabilizzazione dei circa 600 lavoratori precari deldi, non possiamo non prendere atto, con tanta amarezza, che i 112 lavoratori Asu sonodi un dio minore per il sindaco Leoluca Orlando, per l’amministrazione tutta nonché per le organizzazioni sindacali che hanno firmato l’accordo. Assurda e vergognosa la loro affermazione corale di aver chiuso la pagina del precariato”. Così i segretari regionali dell’Ale UglVito Sardo e Mario Mingrino.“Eppure ‘ aggiungono ‘ anche gli Asu svolgono importanti mansioni che garantiscono il funzionamento degli uffici comunali, l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Anche loro quindi hanno diritto alla stabilizzazione. Ci saremmo aspettati un’attenzione ...

