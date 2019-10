Maria Luisa | a 31 anni è la preside più giovane d’Italia | “All’estero sarebbe normale”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Originaria di Avellino, è dirigente scolastico a Sassuolo dopo il bando 2017 del Miur. "Spero di essere un esempio per tanti miei coetanei" assicura. "In Italia non siamo abituati a veder ricoprire dei ruoli a persone così giovani, all'estero è invece la norma". Nessun problema con colleghi e genitori. "C'è rispetto per il ruolo che ricopro"

Luisa_LaSanta : Sentiamo tanto il bisogno di essere guidati, perché da soli non sappiamo far nulla, ma con la nostra Mamma che ci a… - inPrimisNotizie : Le rubriche “Carcere in un minuto” di Carlo Alberto Romano e Luisa Ravagnani, 'Perché si dice' di @danielepiace , '… - AlboPopMessina : #sindaco prat. n. 528/11 Inc. - Impegno e liquidazione 1^ rata a favore del creditore Sig.ra Parisi Maria Luisa a s… -