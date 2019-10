Le formazioni ufficiali di Genk – Napoli

Genk-Napoli live - le formazioni ufficiali : Insigne in tribuna - giocano Milik-Lozano : Genk-Napoli live – Si gioca Genk-Napoli, partita valida per il girone E di Champions League. I belgi sono stati sconfitti all’esordio nella competizione europea dal Salisburgo. Gli austriaci hanno vinto 6-2, surclassando gli avversari sotto ogni aspetto. Il Napoli è partito col botto, vincendo 2-0 contro il liverpool campione d’Europa in carica. Partita inedita tra le due squadre. Genk praticamente già al capolinea. I ...

Juventus-Leverkusen live - le formazioni ufficiali : c’è Higuain : Juventus-Leverkusen live – Si gioca il secondo turno valido per la fase a gironi di Champions League, in campo la Juventus che affronta davanti al pubblico amico il Leverkusen, i bianconeri sono reduci dal pareggio in trasferta contro l’Atletico Madrid ed adesso devono trovare i tre punti per mandare un segnale in vista del proseguo della competizione, di fronte un osso duro, il Leverkusen è una squadra assolutamente da non ...

Atalanta-Shakhtar live - le formazioni ufficiali : c’è Gomez : Atalanta-Shakhtar live – L’obiettivo è il pronto riscatto dopo l’esordio da incubo. Un sogno, quello dell’Atalanta: centrata la prima storica qualificazione in Champions League della sua storia. Ma la prima gara si pensava potesse essere un tantino diversa, e invece è andata male: pesante 4-0 subito in casa della Dinamo Zagabria. Adesso l’esordio ‘in casa’ (a San Siro) contro lo Shakhtar Donetsk, ...

Milan – Fiorentina - le formazioni ufficiali : formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, ecco le scelte di Giampaolo e Montella Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Tweet di ADL per caricare la squadra Brescia, la lista ...

Milan-Fiorentina live - le formazioni ufficiali : confermate le squadre della vigilia : Milan-Fiorentina live – Riscattare la sconfitta beffa di Torino, iniziare a dare continuità dopo la prima vittoria stagionale. Questi i rispettivi obiettivi di rossoneri e viola per il match di San Siro, posticipo domenicale della 6^ giornata di Serie A. Da una parte la compagine di Giampaolo, ferita dopo aver giocato a tratti bene in casa granata, ma caduta sotto i colpi di Belotti per le solita fragilità già dimostrata in passato. ...

formazioni ufficiali Cagliari-Verona : giocano Cigarini e Verre : Formazioni ufficiali Cagliari-Verona – Alla Sardegna Arena va in scena Cagliari-Verona, partita della sesta giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla vittoria a sorpresa sul campo del Napoli, grazie ad una rete di Castro nel finale. Il Verona ha pareggiato contro l’Udinese nell’ultima gara. Davanti, Maran schiera ancora Joao Pedro e Simeone, Juric si affida a Stepinski. Le Formazioni ufficiali. Formazioni ufficiali ...

?Lecce-Roma 0-0 diretta : formazioni ufficiali : gioca Diawara - Zaniolo in panchina : C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i...

Lazio-Genoa 0-0 diretta : formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

?Lecce-Roma - diretta dalle 15 : formazioni ufficiali : gioca Diawara - Zaniolo in panchina : C'è la firma di Vucinic sia in occasione dell'ultimo pareggio tra le due compagini, il 2-2 del 4 dicembre 2005 con indosso la maglia dei salentini, sia quando per l'ultima volta i...

Lazio-Genoa - diretta dalle 15 : formazioni ufficiali - Correa e Immobile in attacco : L'anno scorso fu un sonoro 4-1 per la Lazio, grazie alle reti di Felipe Caicedo e Immobile in apertura, poi Piatek per i rossoblù, Milinkovic-Savic e di nuovo Immobile a fissare il finale...

formazioni ufficiali Udinese-Bologna : c’è Okaka : Formazioni ufficiali Udinese-Bologna – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, dopo il lunch match continua il programma con le gare delle 15, si gioca una partita fondamentale per la salvezza, quella tra Udinese e Bologna. Momento negativo per gli uomini di Tudor reduci dallo scialbo pareggio contro il Verona, pesantissima l’assenza delle ultime giornata di De Paul. Il Bologna ...

formazioni ufficiali Lecce-Roma : Dzeko non riposa : Formazioni ufficiali Lecce-Roma – Non si ferma a 6^ giornata valida per il campionato di Serie A, si giocano le gare delle 15, match che preannunciano grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni. La Roma in campo della trasferta contro il Lecce, la squadra di Fonseca è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione e la sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, stagione fino al momento positiva per ...

formazioni ufficiali Lazio-Genoa : torna Immobile : Formazioni ufficiali Lazio-Genoa – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel match delle 15 in campo Lazio e Genoa, la squadra di Simone Inaghi è reduce dalla sconfitta sul campo dell’Inter, la prestazione di San Siro è stata comunque positiva. Momento non entusiasmante per gli uomini di ...

Napoli-Brescia diretta live - le formazioni ufficiali : Llorente con Mertens : Napoli-Brescia diretta live – Continua il programma valido per la 6^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match della domenica in campo Napoli e Brescia che si affrontano in una partita che si preannuncia scoppiettante. La squadra di Ancelotti è reduce dalla deludente prestazione contro il Cagliari, ko interno davvero difficile da spiegare e contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, adesso serve una reazione, ...