L’app di Instagram macina novità a un ritmo pazzesco | ecco le “Scorciatoie”

L’app di Instagram è stata cancellata da Google Play : (foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) L’app Instagram per Android è stata momentaneamente cancellata da Google Play ossia il mercato di contenuti per smartphone e tablet con il sistema operativo del robottino verde. Basta una rapida ricerca e, almeno al momento della stesura di questo articolo, oggi 24 settembre non si trova traccia dell’applicativo. Paradossalmente, però, rimangono a disposizione gli altri software ...