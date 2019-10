Giorgia Caldarulo | scuse pubbliche a Erica Piamonte | ' Ero arrabbiata'

Uomini e Donne - Megghi Galo contro Giorgia Caldarulo : "La storia con Taylor Mega vera quanto i soldi del Monopoli" : Non convince la storia tra Giorgia Caldarulo e l'ex gieffina vip Taylor Mega. Dopo il disappunto di Erica Piamonte, che dichiara di avere avuto un flirt estivo con l'influencer, adesso è il turno di Megghi Galo, ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare Lucas Peracchi.La Caldarulo e la Galo sembravano essere diventate molto amiche dal momento che entrambe si trovavano a vivere a Milano, ma ultimamente qualcosa deve essere ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo commentano il post confronto con Erica Piamonte su Instagram : "Vorrei solamente dire che A." Chi è A? Questo non lo sappiamo - per ora - ma è ciò che Taylor Mega e Giorgia hanno commentato nel dopo-faccia a faccia con Erica Piamonte a Live non è la d'Urso. Quel "A." di cui loro parlano potrebbe non essere riferito all'ex gieffina ma l'influencer si rivolge ad A. così tramite InstagramNon ti nomino e non ti meriti questo hype. Sei un bluff. Solamente un bluff. Solo un bluff.prosegui la letturaTaylor Mega ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo vs Erica Piamonte/ 'Fidanzata? Lei è vergognosa!' : Taylor Mega ha una nuova fidanzata: si tratta di Giorgia Caldarulo, ex Uomini e Donne. Erica Piamonte sbotta: 'Ma tu non ti fai schifo? Tu veramente non ti vergogni?'

Live Non è la d'Urso - il confronto tra Taylor Mega - Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo (VIDEO) : Il triangolo tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo prende vita per la prima volta anche in tv, a Live non è la d'Urso. L'influencer presente in studio con la sua fidanzata Giorgia ha confermato che la relazione tra le due è realmente in corso mentre le prende la mano, stavolta però Barbara d'Urso le ha dato la possibilità di chiarire la situazione con Erica incontrandola nell'ascensore, la stanza laterale allo studio che consente ...

Giorgia Caldarulo - chi è la fidanzata di Taylor Mega : Giorgia Caldarulo da qualche settimana è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Taylor Mega. A lanciare lo scoop è stato dapprima Riccardo Signoretti nel corso di Pomeriggio5, rivelando di essere in possesso di alcune foto esplicite dell'influencer in compagnia di una ragazza. Moltissimi seguaci di Taylor Mega hanno immaginato potesse trattarsi di Erica Piamonte, con la quale da diverso tempo l'influencer ha imbastito ...

Giorgia Caldarulo - la nuova fiamma di Taylor Mega - : Fonte foto: InstagramGiorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega 1Sezione: Spettacoli Tag: Instagram Francesca Galici Da qualche settimana Giorgia Caldarulo è al centro del gossip per la relazione con Taylor Mega. Ecco chi è la giovane modella barese Ha 22 anni, è mora ed è una modella. Ha partecipato a Uomini e Donne, è stata ...

Giorgia Caldarulo ad Erica Piamonte : "Taylor Mega ha scelto la moscia" (video) : Nuovo scontro social tra Erica Piamonte e la 'rivale in amore' Giorgia Caldarulo per Taylor Mega. Le due ragazze, ancora una volta, si sono battibeccata su Instagram, dopo le ultime rivelazioni nella puntata di ieri di 'Pomeriggio 5'. Giorgia Caldarulo: 'Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi, è superficiale' prosegui la letturaGiorgia Caldarulo ad Erica Piamonte: ...

Giorgia Caldarulo : "Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi - è superficiale" : Giorgia Caldarulo, la social influencer che è stata paparazzata durante un bacio appassionato con Taylor Mega, scatenando la gelosia e la rabbia di Erica Piamonte, l'ex concorrente del Grande Fratello 16 con cui la Mega si stava frequentando fino a poco tempo prima, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.Giorgia Caldarulo ha esordito, replicando alle parole poco carine di Erica Piamonte che il ...

Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5/ Replicherà alle accuse di Erica Piamonte? : Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega, ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5. Replicherà ad accuse e sospetti?

Taylor Mega-Giorgia Caldarulo - il paparazzo : “Uno show”. Erica commenta : Taylor Mega – Giorgia Caldarulo, il paparazzo a Pomeriggio Cinque: “Tutto uno show, me lo ha detto una persona vicinissima all’influencer”. Erica Piamonte commenta in studio Taylor Mega e Giorgia Caldarulo stanno insieme? Tutto vero? E tra l’influencer friulana ed Erica Piamonte cosa c’è stato dopo il Grande Fratello? Tutte domande su cui si è […] L'articolo Taylor Mega-Giorgia Caldarulo, il paparazzo: ...

Taylor Mega bacia la ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo : Baci e passione travolgente per Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La bionda tutta curve è stata pizzicata da Settimanale Nuovo con la corteggiatrice che in tv sognava di conquistare il tronista Paolo Crivellin. Sintonia e tenerezze tra le due sono evidenti.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo - altre dolcezze : finte? Parla l’influencer : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, arrivano altre dolcezze: tutto finto? Parla l’influencer friulana Taylor Mega e Giorgia Caldarulo continuano a scambiarsi dolcezze sui social. Negli ultimi post di entrambe non sono infatti mancati cuoricini reciproci. Non sono nemmeno mancate le voci che continuano a sostenere che la coppia lesbo sia stata creata a tavolino, per […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, altre dolcezze: finte? ...

Taylor Mega bacia la ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo : Baci e passione travolgente per Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La bionda tutta curve è stata pizzicata da Settimanale Nuovo con la corteggiatrice che in tv sognava di conquistare il tronista Paolo Crivellin. Sintonia e tenerezze tra le due sono evidenti.

Giorgia Caldarulo conferma il flirt con Taylor Mega : "Non stava più con Erica" : L'ex corteggiatrice di Uomini e donne rompe il silenzio sulla frequentazione con l'ambitissima influencer