Champions | Inter grande 45′ | poi Suarez trascina Barca

Champions League - Lautaro spaventa il Barça : Suarez ribalta l'Inter : Un'ottima Inter esce sconfitta per 2-1 da Barcellona, in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Non basta ai nerazzurri il gol dopo 3' di Lautaro Martinez, bravo a sorprendere la distratta difesa di casa. Nella ripresa il Barcellona, con Messi in campo d

Champions League 2019 - risultati e classifiche mercoledì 2 ottobre : Inter ko - pareggio del Napoli. Vincono Chelsea - Liverpool e Barça : Si è completata la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio, questa sera si sono giocate otto partite. Pochi sorrisi per le squadre italiane: l’Inter è passata in vantaggio al Camp Nou con Lautaro Martinez dopo due minuti e ha sognato l’impresa contro il Barcellona ma i blaugrana sono saltati fuori negli ultimi trenta minuti e la doppietta di Suarez ha ribaltato la contesa; il Napoli ha invece ...

Champions League - Barcellona-Inter 2-1 : non bastano il gol di Lautaro e un gran primo tempo. Suarez condanna i nerazzurri : L’Inter gioca un grande primo tempo al Camp Nou, gasata dal gol a freddo di Lautaro Martinez. Il confronto con il Barcellona è alla pari fino alla rete di Suarez che ribalta gli equilibri. Poi è un’altra prodezza dell’uruguayano a condannare i nerazzurri alla prima sconfitta stagionale. L'articolo Champions League, Barcellona-Inter 2-1: non bastano il gol di Lautaro e un gran primo tempo. Suarez condanna i nerazzurri proviene ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : i nerazzurri sognano con Martinez - la doppietta di Suarez gela gli uomini di Conte : L’Inter non è riuscita nell’impresa di battere il Barcellona al Camp Nou, i nerazzurri sono passati in vantaggio dopo due minuti con Lautaro Martinez e hanno sognato l’impresa per un’ora poi è saltata fuori la maggiore qualità dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1 grazie a una micidiale doppietta di Luis Suarez. Ora la rincorsa dell’Inter verso la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6,5: Si fa trovare pronto dopo un minuto sul tiro da fuori angolato di Griezmann, serve una prestazione superba per resistere al temibile attacco catalano. Dà sicurezza all’intero reparto difensivo sulle palle alte uscendo con grande autorità, incolpevole su entrambi i gol di Suarez. Godin 5,5: Molto attento fin dai primi minuti, sulle rare palle alte svetta riuscendo a collaborare in ...

Champions - Barcellona-Inter 2-1 : 22.52 Un'Inter gagliarda capitola 2-1 al Nou Campo con il Barcellona, rimontata da una doppietta di Suarez. Nerazzurri a segno già al 3': Lautaro sfrutta un rimpallo e di sinistro fulmina Ter Stegen. Il Barcellona,con Messi titolare dopo l'infortunio, comincia un pressing asfissiante senza creare però grandi occasioni. Anzi è Lautaro a sfiorare il raddoppio di testa (37'). Nella ripresa, il Barça torna a macinare, l'Inter prova a resistere, ...

LIVE Pagelle Barcellona-Inter - voti Champions League in DIRETTA : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6 Godin 6 De Vrij 6 Skriniar 6 Candreva 6 Barella 6 Brozovic 6 Sensi 6 Asamoah 6 Lautaro Martinez 6 Sanchez 6 All. Conte BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Sergi Roberto 6, Piqué 6, Lenglet 6, Semedo 6; De Jong 6, Busquets 6, Arthur 6; Messi 6, Suarez 6, Griezmann 6 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

Prossimo turno Champions League (22-23 ottobre) : orari Juventus - Inter - Napoli e Atalanta. Programma - calendario e tv : Il Prossimo turno della Champions League 2019-2020 si giocherà il 22-23 ottobre, la terza giornata della fase a gironi andrà in scena tra tre settimane visto che nel frattempo ci sarà anche una sosta per le Nazionali. Si entra nel vivo della massima competizione continentale e le squadre italiane cercheranno di mettersi in luce ottenendo dei risultati importanti. La Juventus vuole il secondo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico, i ...

Champions - diretta Barcellona-Inter : voti - azioni salienti - le formazioni - Messi in panca : Spettacolo assicurato in Barcellona-Inter, match clou della seconda giornata della fase a gironi di Champions League che si giocherà questa sera, mercoledì 2 ottobre, con fischio d'inizio fissato alle ore 21. Un confronto nel quale i nerazzurri di Antonio Conte dovranno misurarsi contro una delle squadre più forti del mondo, una delle candidate alla vittoria finale del torneo. Seguiremo l'incontro live, con la diretta testuale delle azioni più ...

Champions League 2019/20 : Genk-Napoli e Barcellona-Inter su Sky. Immagini in chiaro su Italia 1 in seconda serata : Conte La due-giorni di Uefa Champions League 2019/20 continua con gli impegni di Napoli e Inter, in trasferta rispettivamente sul campo del Genk e su quello del Barcellona. Le due partite, così come tutte le altre in programma, sono trasmesse in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di mercoledì 2 ottobre 2019 La seconda giornata della fase a gironi di Champions League si completa questa sera con le partite valevoli nei gruppi E ...

CorSport : Conte sulle orme di Mou. Nove anni fa Barcellona-Inter e la finale di Champions : Tra le partite di Champions delle italiane, la più affascinante è Barcellona-Inter, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Se non altro perché si porta dietro uno straordinario carico di trofei: 8 in tutto restando fermi alla sola Champions. Dall’ultimo storico Barcellona-Inter sono passati Nove anni. All’epoca alla guida dell’Inter c’era Mourinho che, dopo il 3-1 dell’andata a San Siro, perse a ...

Antonio Conte - i cinque giorni della verità : Barcellona in Champions e Juventus in campionato per capire quanto vale l’Inter : Barcellona in Champions, Juventus in campionato: in cinque giorni l’Inter di Conte è chiamata a dare delle risposte sul proprio reale valore. Non uno snodo che deciderà la stagione, per carità, ma di certo un passaggio fondamentale per comprendere se l’entusiasmo delle prime giornate di Serie A potrà tradursi in fattori solidi su cui far poggiare concrete ambizioni di vittoria. Per comprendere l’importanza della doppia sfida in ...

Champions League : oggi Barcellona-Inter - nerazzurri senza Lukaku : Arriva il primo duro scoglio di una settimana importante per l'Inter di Conte, impegnata oggi mercoledì 2 ottobre contro il Barcellona. La sfida del Camp Nou è valida per la seconda giornata del gruppo F della fase a gironi di Champions League. Dopo lo scialbo pareggio casalingo contro lo Slavia Praga, i nerazzurri sono chiamati a una vera e propria impresa contro una delle favorite alla vittoria finale. La 'prova del nove' per la squadra di ...