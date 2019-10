Barcellona-Inter stasera in tv | orario | canale | diretta streaming e programma

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)è il big match di questa sera tra le otto sfide valide per il secondo turno della Champions League di calcio: blaugrana e nerazzurri hanno pareggiato all’esordio rispettivamente contro Borussia Dortmund e Slavia Praga, e questa sera alle ore 21.00 vogliono centrare il bottino pieno. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e l’delle gare della gara valida per la seconda giornata della Champions League 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso intv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport252 ed inin abbonamento su Sky Go, mentre come al solito OA Sport vi offrirà lalive testuale della sfida.CHAMPIONS LEAGUE Seconda giornata (2 ottobre, ore 21.00)tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport252in abbonamento su ...

Inter : ??? | RIFINITURA Dal Camp Nou ecco le foto dell'allenamento alla vigilia di #BarcellonaInter ?? ??… - Inter : ?? | LAVORI IN CORSO Verso #BarcellonaInter, seduta mattutina per la squadra ?? Qui le foto ??… - SkySport : ? #UltimOra #Inter ? #Lukaku non è partito per #Barcellona ?? Per il belga fastidio al quadricipite #SkyUCL… -