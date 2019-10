Aereo contro stormo di uccelli | atterraggio d'emergenza a Milano

Incidente Aereo Bergamo - la corsa contro il tempo dell’ex poliziotto : “Ho estratto tre persone - poi mi sono dovuto arrendere” : “Le fiamme erano già arrivate alle portiere, non si potevano aprire. Dal finestrino spuntavano delle gambe, una ragazza cercava di uscire. Abbiamo fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Abbiamo tirato e siamo riusciti ad estrarla dall’aereo. Lo stesso con una seconda ragazza. Dopo di loro, un uomo”. Racconta così alla giornalista Giuliana Ubbiali del Corriere della Sera, l’ex poliziotto in pensione la sua corsa ...

Mette in valigia una bottiglia di Cognac - ma prima di prendere l’Aereo ai controlli se ne accorgono - come reagisce : Una donna doveva imbarcarsi su un aereo e aveva con se una bottiglia di Cognac. Poiché ai controlli le hanno spiegato che non poteva portarla tra i bagagli a mano la donna, invece che lasciare la bottiglia, di fronte agli agenti l’ha aperta e l’ha bevuta tutta di un fiato. Subito dopo è stata malissimo tanto da non riuscire più a reggersi in piedi da sola. Gli agenti che hanno assistito alla scena non credevano ai loro occhi e, appena la signora ...

Centinaia di voli cancellati in tutta Europa a causa di un guasto al controllo del traffico Aereo : A causa di un guasto al sistema informatico di controllo del traffico aereo in Francia sono stati cancellati Centinaia di voli in tutta Europa. La sola compagnia Easyjet ha annullato 180 partenze, migliaia di passeggeri bloccati negli aeroporti.Continua a leggere

Scontro Aereo-elicottero nella località turistica : 7 morti. C’è anche un italiano : Un italiano tra le 7 persone che hanno perso la vita a Maiorca nello schianto tra un ultraleggero e un elicottero. Nel disastro sono morti 4 cittadini tedeschi e 2 spagnoli. Il cittadino italiano era il pilota dell’elicottero che trasportava una coppia tedesca con due figli minorenni. La Guardia Civil e l’Ente per l’aviazione civile hanno avviato un’inchiesta sul disastro. Le autorità locali al momento, come riporta il ...

Scontro Aereo a Maiorca : intera famiglia distrutta - tra le vittime l’italiano Cedric Leoni : C'è anche l'italiano Cedric Leoni tre le vittime del terribile incidente aereo costato la vita a sette persone domenica pomeriggio a Maiorca, in Spagna, dove un elicottero e un aereo ultraleggero si sono scontrati sopra i cieli di Inca prima di schiantarsi al suolo. Cedric, nativo di Roma, era il pilota dell'elicottero Bell 206 Long Ranger che stava trasportando una intera famiglia di turisti tedeschi composta da padre, madre e due figli piccoli ...

Spagna : scontro Aereo-elicottero - 7 morti : 3.19 Sono tutti morti i passeggeri di un elicottero e un piccolo aereo che si sono scontrati in volo a Maiorca, in Spagna. Sette le vittime, tra cui anche un italiano, Cedric Leoni,pilota dell' elicottero dove viaggiava anche una famiglia tedesca, una coppia e due figli minori. Le altre due vittime sono spagnoli che viaggiavano sull'ultraleggero. Il pilota italiano lascia la moglie e un figlio. Non sono ancora stati ancora chiariti i motivi ...

Maiorca - scontro tra un elicottero e un Aereo ultraleggero : sette morti. C'è anche un italiano : Ci sono due bambini e un italiano tra le sette vittime dello scontro a mezz'aria tra un elicottero e un ultraleggero sull'isola spagnola di Maiorca. L'incidente è avvenuto sulla città di Inca, nell'area centrale dell'isola, alle 13.35, ha reso noto il governo regionale delle Isole Baleari sul suo ac

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case a Maiorca : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Maiorca - scontro in volo tra un Aereo e un elicottero : 7 morti - anche il pilota italiano : Almeno 7 morti (tra cui un pilota italiano) in un scontro in cielo tra un aereo e un elicottero a Palma di Maiorca in Spagna. Le autorità spagnole hanno riferito che 7 persone sono...

Scontro in volo tra un Aereo e un elicottero a Maiorca : sette morti - uno è italiano : sette morti a Mallorca, in Spagna, nella collisione tra un ultraleggero e un elicottero. Tra questi ci sarebbe anche un italiano, scrive El Mundo.Come riferisce il Diario de Mallorca, i due velivoli si sono scontrati mentre volavano non lontano dall’ospedale di Inca. Nell’incidente sarebbero deceduti anche due minori.Secondo quanto riportato da El Pais, l’italiano si trovava a bordo dell’elicottero, modello Bell 216 ...

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case a Maiorca : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Aereo si schianta contro un elicottero poi precipitano tra le case alle Baleari : Tra i sette morti anche un italiano. Lo schianto tra un Aereo e un elicottero che volavano a bassa quota a Inca, piccola...

Maiorca - scontro in volo tra un Aereo e un elicottero : almeno 7 morti - anche un italiano : almeno 7 morti in un scontro in cielo tra un aereo e un elicottero a Palma di Maiorca in Spagna. Le autorità spagnole hanno riferito che cinque persone sono rimaste uccise nella...

Maiorca - scontro in volo tra un Aereo e un elicottero : almeno 7 morti : almeno 7 morti in un scontro in cielo tra un aereo e un elicottero a Palma di Maiorca in Spagna. Le autorità spagnole hanno riferito che cinque persone sono rimaste uccise nella...