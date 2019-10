Morsa nel sonno da un serpente la mattina dopo allatta la figlia | tutte e due fanno una

Fonte : baritalianews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Durante la notte una donna è statada un pericoloso. La donna non si è accorta di nulla e lahato la sua piccola. La donna di 35 anni non ha avvertito nulla, in un primo momento, mai poi è morta avvelenata e la stessa fine ha fatto laappena nata. La tragedia si è consumata in un piccolo paese in India. L’ispettore di Polizia ha detto che sia la madre che lasi sono sentite improvvisamente male ma sono morte entrambe durante il trasporto in ospedale. I famigliari della donna sono riusciti a intravedere nella stanza da letto della donna ilma non sono riusciti a catturarlo perché il rettile è scappato via. La storia è stata raccontata dal Telegraph che ha anche specificato che in India vivono 300 specie di serpenti, 60 dei quali molto velenosi che provocano la morte ogni anno di 46 mila persone.

