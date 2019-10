Calciomercato Juventus | Paratici ancora su Rakitic | occasione per gennaio

Fonte : juvedipendenza

(Di martedì 1 ottobre 2019)– Da intoccabile e invisibile: è questa la parabola di Ivan, centrocampista ai margini del progetto dell’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde. Nelle due stagioni precedenti, il croato è stato uno dei giocatori più utlizzati, mentre in questo primo scorcio ha totalizzato cinque presenze e solo 166 minuti in campo. Davvero troppo poco per un calciatore di qualità e affidamento che, fino alla fine della sessione di mercato estiva che si è chiusa il 2 settembre, è stato al centro di diverse voci.? Prima l’inserimento nella trattativa col Paris Saint-Germain per riportare in Spagna Neymar, poi le voci di scambio con lacon Bernardeschi o Emre Can. Situazione che potrebbe tornare di moda nel mercato di riparazione, visto che la scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2021, si ...

