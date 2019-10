Bozza Def 2020 | ecco cosa contiene la prima versione del documento

Def - la Bozza della nota di aggiornamento : deficit/Pil al 2 - 2% nel 2020 - “completa disattivazione degli aumenti dell’Iva” : Completa cancellazione dei 23 miliardi di clausole Iva, rapporto deficit /pil al 2,2% e crescita dello 0,6%. Sono i numeri che emergono dalle bozze della nota di aggiornamento al Def, in discussione in queste ore a Palazzo Chigi. “Siamo convinti di poter imprimere un cambio di passo alla politica economica già con la prossima Legge di Bilancio e che si sia aperta un’opportunità di disegnare riforme incisive e preparare un vero rilancio ...

**Governo : Fonti Pd - ‘Bozza che sta circolando non è programma definitivo’** : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “In riferimento alla bozza del programma di governo Pd-M5S che sta circolando si precisa che si tratta di una sintesi parziale di un lavoro più articolato, ancora oggetto del confronto tra le forze politiche, e che sarà ultimato in giornata nel corso di un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra i capigruppo e il premier incaricato Conte. Non è quindi il programma definitivo”. Si apprende da Fonti ...