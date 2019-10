Bitcoin di regime | dal Venezuela alla Corea del Nord | l’altra vita delle criptovalute

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) foto: Pixabay Chissà se Satoshi Nakamoto, al momento di inventare i, 11 anni fa, immaginava che avrebbero avuto successo anche in stati come Cuba, Iran,del, che nella geografiasono ben presenti. Secondo l’ultimo report di Datalight, gran parte dei trader divive e opera negli Stati Uniti. Seguono Giappone,del Sud, Gran Bretagna e Russia (l’Italia è 14esima). Ma la diffusione die affini in regimi o paesi sotto embargo o sanzioni incide sull’economia.Se tra il 24 e il 25 febbraio 2020 non avete impegni particolari, Pyongyang ospita la seconda conferenza nazionale sue blockchain. La prima si è tenuta ad aprile di quest’anno e ha attirato un centinaio di partecipanti, tra cui qualche americano. La conferenza si terrà presso il Complesso scientifico e tecnologico di Pyongyang, un ...

