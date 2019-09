UFFICIALE – Calciopoli | Juventus altro ricorso per lo scudetto 2006

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 30 settembre 2019) La società bianconera presenta un nuovoper loLanon si arrende e presenta un un’ulterioreper lo. Ecco quanto riportato dall’ANSA: Il Collegio di garanzia dello sport ha ricevuto unpresentato dellacontro la Figc, l’Inter e il Coni per l’impugnazione e la riforma della decisione del 30 agosto scorso della Corte federale di appello, riguardante la questione dell’assegnazione da parte della Figc all’Inter dello. – sempre come riporta l’agenzia – Lachiede che venga dichiarato non assegnato il titolo di campione d’Italia per gli anni 2005-e, in subordine, di rinviare la vicenda all’organo di giustizia federale competente. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche Champions ...

