Palermo : 'Sud e Futuri' - meeting a Palermo con imprenditori - inventori e fisici : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Programma fitto per il I Annual International meeting organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, che aprirà i battenti al Mondello Palace Hotel il 4 ottobre alle ore 15. La tre giorni riunisce a Palermo alcuni dei protagonisti del panorama culturale, sociale, economico

Palermo : ‘Sud e Futuri’ - meeting a Palermo con imprenditori - inventori e fisici (2) : (AdnKronos) – Tra i moderatori, Paolo Mieli: volto noto del giornalismo, si occupa principalmente di politica e storia. Già direttore de la Stampa e del Corriere della Sera e presidente di RCS Libri, è stato un grande inviato all’estero e la sua carriera è un crescendo di successi. Altro volto noto del mondo del giornalismo sarà quello della direttrice del Tg3, Giuseppina Paterniti: si è occupata dell’informazione ...

Provenzano a Palermo : investire al Sud non è causa persa : Ha scelto Palermo, Giuseppe Provenzano, come prima uscita pubblica da ministro per il Sud e ha iniziato con la visita all'istituto comprensivo Piersanti Mattarella, nel popolare quartiere di Bonagia. Ad accoglierlo il sindaco della città, Leoluca Orlando. L'incontro con gli insegnanti, gli studenti e il personale dell'istituto ha offerto al ministro Provenzano l'occasione per fare il punto su un aspetto fondamentale per il rilancio del ...

Governo : ministro per il Sud domani a Palermo : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – Prima visita istituzionale per il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano che domani, venerdì 13 settembre andrà in Sicilia a visitare la scuola dell’Istituto comprensivo ‘Piersanti Mattarella Bonagia’ nel quartiere Bonagia di Palermo. L’incontro con la comunità scolastica è previsto alle 10.30. “In tutti questi anni abbiamo lasciato mezzo milione ...

Palermo è la città più amata del Sud - in arrivo oltre 200 mila turisti all’aeroporto : L’aeroporto di Palermo conferma il suo trend positivo, segno tangibile che la Sicilia continua a fare gola ai turisti anche per le ferie di Ferragosto. La città di Palermo è infatti al momento tra e città con il più alto gradimento tra i turisti italiani e stranieri e i dati che fornisce la Gesap lo testimoniano. Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 ...