Niente tasse universitarie ai 100 e lode alla maturità

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Francesca Bernasconi Abolizione delledi iscrizione, riduzione delle rate e agevolazioni:così gli atenei vanno a caccia degli studenti più meritevoli Le matricole sono in fuga dalle università ma, per cercare di tenersele strette, gli atenei puntano su esoneri dalledi iscrizione e agevolazioni sulle rette. E così, in alcuni istituti, gli studenti meritevoli, che hanno raggiunto il voto massimo, non dovranno pagare ledi iscrizione. Secondo quanto riporta Skuola.net, gli alunni che hanno ottenuto 100 eall'esame dinon pagheranno ledi iscrizione, se frequenteranno le università di Tor Vergata, Pvia, Marche, Urbino, Cagliari e Sassari. Non solo. Infatti, in altri atenei, agli studenti più meritevoli viene rischiesto solo un contributo simbolico, comeSapienza, dove viene chiesto un versamento di 30 euro, o viene ...

borghi_claudio : @MosllerD @PietroTicali Niente, non lo capiscono, le tasse green, le tasse salutari... IMBECILLI! Vi tassano e appl… - vitasol : @brn_folgore Con le tasse in più.,..in cambio quale servizio avrò? Tutto fumo e niente arrosto!!! - brunods24 : RT @gabrillasarti2: Continuare a pagare le tasse o facciamo #scioperofiscale a mali estremi estremi rimedi, la #Disobbedienzacivile dei dep… -