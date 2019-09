La disoccupazione ai minimi dal 2011 | ma risalgono gli inattivi | i dati Istat

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019)aidal. Ad agosto il tasso, infatti, è sceso al 9,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l’, spiegando che si tratta del minimo dal novembre del, quindi da quasi otto anni. Trend simile anche per lagiovanile (che riguarda i giovani tra i 15 e i 24 anni): ad agosto è calata di 1,3 punti percentuali su base mensile, portandosi al 27,1%, il dato più basso dall’agosto 2010.Non mancano, però, le note dolenti: dopo cinque mesi di stabilità torna a crescere l’tà. In particolare coloro che non hanno un lavoro né lo cercano, sono aumentati di 73 mila unità rispetto a luglio.Quanto agli occupati, la stima risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio. L’ha riscontrato su base mensile un aumento per gli ...

MirkoMartinez91 : RT @FQLive: ULTIM'ORA / LAVORO Disoccupazione ad agosto ai minimi dal 2011 LEGGI: - rosa857 : RT @FQLive: ULTIM'ORA Lavoro, disoccupazione ad agosto al 9,5%: ai minimi dal 2011 - OBonomi : RT @FQLive: ULTIM'ORA Lavoro, disoccupazione ad agosto al 9,5%: ai minimi dal 2011 -