I cieli di Boom Pilot vi aspettano con un sacco di robot difettosi da abbattere

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 30 settembre 2019)è uno sparatutto a scorrimento verticale in stile 1942 in cui dovrete ripulire idaiattraversando cinque mondi ricchi di sorprese e livelli da completare. Per giocare è sufficiente un solo dito che vi servirà per muovere il velivolo che sparerà ininterrottamente trascinandolo sul display, tuttavia potrete sferrare l’attacco speciale nel momento che ritenete più opportuno con un doppio tocco sullo schermo. Raccogliendo le monete depositate dai nemici abbattuti sarà possibile sbloccare nuovi velivoli, potenziare l’efficacia del fuoco, l’attacco critico e incrementare il numero di vite a disposizione. keyboard arrow leftPreviouskeyboard arrow rightNextfullscreenFullscreen Nei livelli sono presenti anche degli ostacoli, alcuni dei quali possono essere distrutti sono facendo esplodere delle casse di TNT, inoltre dovrete vedervela con vari ...

sergimagugliani : RT @fanpage: Improvviso boato nei cieli, paura tra Venezia a Treviso: forse boom sonico - ladyrosmarino : RT @fanpage: Improvviso boato nei cieli, paura tra Venezia a Treviso: forse boom sonico - pirata_21 : Improvviso boato nei cieli, paura tra #Venezia a #Treviso: forse boom sonico. O il nuovo singolo di #TommasoParadiso. -