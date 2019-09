Cocktailcromia | come scegliere il drink in base allo stato d' animo

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019)un cocktail inal colore? Viviamo a colori. Non solo, molti vivono di colori. A parte il solito completo grigio o blu che indossate a lavoro, alzi la mano a chi non è capitato diper una serata informale una t-shirt o un maglioncino inal proprio umore o alla giornata. Perché i colori non sono solo la tinta di un oggetto, ma soprattutto l'espressione delle nostre emozioni: dalla scelta di un colore si può capire molto del carattere o dellod'di una persona. Proprio per questo, esiste la cromoterapia, una medicina alternativa non ancora riconosciuta ufficialmente dalla comunità scientifica, ma che affonda le proprie radici nell'antico Egitto, la quale si prefigge di curare alcuni disturbi minori, fisici e mentali, mediante l'energia che possono sprigionare i colori. Insomma, i colori possono influenzare ogni attimo della nostra vita. Per esempio, ...