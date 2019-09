Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Altro problema in difesa per Carlo Ancelotti e il Napoli. Nikolaè stato costretto ad abbandonare il, durante la partita contro il Brescia, per un dolore dietro la coscia destra. Il difensore è uscito daline al suo posto è entrato Hysaj. Il Napoli non ha una buona situazione sulla linea difensiva. Con Manolas non in perfette condizioni, che era già stato sostituito pochi minuti prima dal tecnico partenopeo e Koulibaly squalificato per due turni.è rimasto a bordoper alcuni minuti, a bordo dell’auto medica di servizio allo stadio San Paolo. Poi è stato trasportato innegli spogliatoi. L'articolodalinilNapolista.

CalcioNapoli24 : - napolista : Maksimovic esce dal campo in barella Infortunio di gioco per il difensore partenopeo. Lo trasportano a braccia negl… - Spazio_Napoli : -