Inter-Juventus | orario | tv | programma e streaming Quando si gioca lo scontro diretto

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Inter – Conte soddisfatto della reazione dei nerazzurri : “i miei sono stati bravi a gestire un momento complesso - e sulla Juventus…” : Antonio Conte applaude l’Inter dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria: le parole del tecnico nerazzurro Sei su sei: questo il bilancio di vittorie dell’Inter in questo inizio di stagione di Serie A. I nerazzurri hanno trionfato oggi contro la Sampdoria al Marassi per 1-3, conquistando così in solitaria la vetta della classifica. “sono soddisfatto della vittoria. sono partite che quando le giochi in questo modo, con ...

Juventus - Buffon sicuro : “Con l’Inter sfida fino all’ultima giornata” : Juventus, l’appuntamento con l’Inter si avvicina – Gigi Buffon ha superato Paolo Maldini nella classifica dei più presenti (campionato più coppe, in una squadra di club). Il portierone bianconero ha commentato l’inizio di stagione, dimostrando enorme rispetto per l’Inter di Antonio Conte. Juventus, Buffon ha grande rispetto per l’Inter di Conte L’estremo difensore eleva il club milanese come principale ...

Serie A - la Juventus batte la Spal… E Sarri snobba l’Inter : Serie A – Vince in casa per 2 a 0 la Juventus nel pomeriggio, in attesa del risultato del match che avrà inizio a minuti tra Sampdoria e Inter. Intanto, il tecnico bianconero, nel commentare la vittoria, ha commentato così l’inizio stagione dei nerazzurri: Juventus, Sarri snobba l’Inter: in Serie A è già sfida a 2 “Inter? Non saprei. In questa stagione non l’ho ancora vista, stiamo giocando spesso noi e quindi mi ...

LIVE Juventus-SPAL 2-0 - Serie A in DIRETTA : Madama batte gli estensi e conquista la vetta in attesa dell’Inter! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights E GOL JUVENTUS-.SPAL 2-0 LA CRONACA DI Juventus-SPAL 17.02 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 17.01 LE Pagelle DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6; Cuadrado 6,5, Bonucci 6,5, de Ligt 7, Matuidi 6; Khedira 7 (dal 61′ Can 5,5), Pjanic 7,5, Rabiot 5,5 (dal 77′ Bentancur 6); Ramsey 6 (dal 65′ Bernardeschi 6); Dybala 6,5, Ronaldo 7. ...

Calcio - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Juventus-SPAL 2-0 - decidono le reti di Pjanic e Ronaldo. Bianconeri in vetta in attesa dell’Inter : La Juventus fa suo l’anticipo della sesta giornata di Serie A. I Bianconeri superano per 2-0 in casa la SPAL grazie ad una rete per tempo di Miralem Pjanic e Cristiano Ronaldo. Una buona partita della squadra di Sarri, specialmente nella ripresa, quando anche la pressione dei ferraresi è calata. Con questo successo la Juventus si porta in testa alla classifica in attesa della sfida delle 18.00 dell’Inter, impegnata a Genova contro la ...

Inter-Juventus : il derby d'Italia per la 7^ giornata di Serie A in Tv su Sky il 6 ottobre : derby d'Italia alle porte: posticipo della settima giornata di Serie A, Inter-Juventus è in programma per domenica 6 ottobre alle ore 20:45. Una partita che non sarà mai come le altre, e questa volta si presenterà ancora più accesa per la presenza del grande ex Conte sulla panchina nerazzurra e perché le due squadre sembrano già in fuga, anche se è sicuramente troppo presto per parlare di duello scudetto. Cinque vittorie in altrettante giornate ...

Inter - Conte : “Non siamo favoriti - Juventus e Napoli sono davanti a noi” : “E’ la classica partita dove abbiamo tantissimo da perdere, giocare a Marassi è sempre un’insidia”. sono le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter Antonio Conte, che presenta la sfida dei nerazzurri di domani in casa della Samp. “La Sampdoria è una squadra organizzata e con un tecnico bravo come Di Francesco. Si vede il lavoro dell’allenatore. E’ partita con un sistema di gioco, ...

Inter - Godin non teme la Juventus : “Scudetto? Non è impossibile” : Inter, si accende la sfida alla Juventus. A parlare, questa volta, è il centrale nerazzurro Godin che, raggiunto da Marca, ha rilasciato un commento sull’inizio di stagione del club milanese. Il difensore vede la Juve ancora più forte, ma crede nella possibilità scudetto. Inter, Godin elogia la Juventus ma non ha paura: “Scudetto? Possibile” “La Juventus? Ha una base solida e si è rinforzata ancora, ma l’Inter è ...

Moratti ci crede e lancia la sfida : “E’ l’Inter l’anti-Juventus” : E’ già INTER vs JUVENTUS – Importanti dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro Massimo Moratti che, raggiunto dai giornalisti di fcinternews al margine di un evento a Milano, ha commentato così l’avvio di campionato del club milanese. Inter, Moratti lancia sfida alla Juventus Novità rispetto alle passate stagioni: “Soprattutto Conte. Sta facendo molto bene, ha una grandissima vivacità: mette tutti in condizione di ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : sarebbe difficile il recupero per l'Inter : La Juventus, in questo inizio stagione, oltre ad avere dei problemi difensivi che l'hanno portata a subire diversi gol in Serie A e Champions League, deve fronteggiare anche la situazione infortuni giocatori. A pesare maggiormente sono gli stop dei terzini destri, in particolar modo di De Sciglio e Danilo, che probabilmente rientreranno dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, per questo sabato, difficilmente Sarri potrà contare su Alex Sandro, ...

Serie A - cosa ci ha detto - finora - la quinta giornata : Juventus con il trequartista - l’Inter vince sempre : La quinta giornata di Serie A sta per andare in archivio. Manca all’appello solo il posticipo tra Torino e Milan, che darà indicazioni importanti sulle due squadre, che stanno attraversando un momento difficile. Ciò che è già passato ha detto tanto. Il turno infrasettimanale ci ha mostrato una Juventus che migliora piano piano. Maurizio Sarri ha sperimentato il modulo con il trequartista, come già fatto ai tempi di Empoli. Ramsey ...

Gazzetta : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

Inter - uno scout nerazzurro dovrebbe essere al Rigamonti per assistere a Brescia-Juventus : La quinta giornata di Serie A partirà quest'oggi alle ore 19 con il match tra Verona e Udinese ma la gara più attesa, ovviamente, è quella che si giocherà allo stadio Rigamonti e vedrà di fronte Brescia e Juventus, alle ore 21. Partita molto Interessante e che seguirà con grande attenzione l'Inter, che potrebbe essere rappresentata da uno scout che dovrebbe essere presente allo stadio per visionare di persona la partita. I nerazzurri, infatti, ...