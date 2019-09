Golf – Safeway Open | occasione per Champ | Francesco Molinari 22°

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ vola in testa al Safeway Open dopo tre giri - 22° Francesco Molinari : Spicca letteralmente il volo Cameron Champ nel terzo giro del Safeway Open di Napa, in California. Il nativo di Sacramento approfitta di una giornata non felicissima di molti suoi avversari (primo fra tutti Bryson DeChambeau, 15° dopo aver preso la testa ieri), trovandosi al comando a -14 con una grande costanza, che finora lo sta premiando con i tre giri chiusi in 67, 68 e 67 colpi. Champ vuole la seconda vittoria sul PGA Tour, dopo quella al ...

Golf – Safeway Open : Francesco Molinari scende dal terzo al dodicesimo posto - in testa vola DeChambeau : L’azzurro rallenta il ritmo ed esce dalla top ten dopo il secondo giro del torneo californiano, guidato adesso da Bryson DeChambeau Francesco Molinari ha rallentato il ritmo ed è sceso dal terzo al decimo posto con 137 (66 71, -7) colpi nel secondo giro del Safeway Open, che è stato caratterizzato dai decisi attacchi (per entrambi un 64, -8) di Bryson DeChambeau, salito dall’ottavo al primo posto con 132 (68 64, -12) e di Justin ...

Golf - PGA Tour 2020 : gran secondo round di Bryson DeChambeau. L’americano guida il Safeway Open - buon 10° Francesco Molinari : Il fine settimana del PGA Tour continua senza interruzioni. I protagonisti del circuito più ricco sono impegnati nel Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Quando si sono conclusi i primi due round troviamo al comando Bryson DeChambeau. L’americano guida la leaderboard con il punteggio di -12 (132 colpi) grazie ad un superbo ...

Golf – Safeway Open : partenza lanciata per Francesco Molinari : Pga Tour: Francesco Molinari, partenza lanciata nel Safeway Open. A Napa l’azzurro è a un colpo dai due leader Adam Scott e Andrew Landry. Ottavo DeChambeau Francesco Molinari, terzo con 66 (-6) colpi, è partito a gran ritmo nel Safeway Open, terzo torneo della stagione 2019/2020 del PGA Tour che si sta svolgendo al Silverado Resort&Spa (par 72) di Napa in California. L’azzurro, affiancato da Matthhew NeSmith, ha un colpo di ritardo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Adam Scott ed Andew Landry appaiati in testa nel Safeway Open. Ottimo terzo Francesco Molinari : La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry. Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari al via del Safeway Open. Field di buona caratura con Mickelson e Thomas : Il PGA Tour passa sulla West Coast dove questo weekend si disputerà il Safeway Open 2019, sul North Course del Silverado Resort di Napa, in California. Probabilmente questo evento è il più importante tra i tornei autunnali americani, anche grazie al cospicuo investimento di Safeway, e nonostante in Europa si svolgerà il celebre Alfred Dunhill Links Championship, il Field di questo torneo sarà molto succulento, soprattutto se rapportato con le ...