Australia | l’aborto ora è legale in tutti e sei gli Stati

Fonte : vanityfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Dopo 119 anni,non è più un reato neanche in New South Wales: in ognuno dei seidell’, l’interruzione di gravidanza è stata depenalizzata. L’Abortion Law Reform Act 2019 è stato approvato dopo oltre 70 ore di dibattito e settimane di protesta, ed è stato accolto, fra gli applausi, come un «enorme passo avanti per le donne», in quello che è «un giorno storico». «È questione di assicurarsi che le donne possano fare delle scelte e che possano ottenere l’assistenza sanitaria», ha spiegato ai giornalisti il deputato laburista Jo Haylen. «Le donne non ...

ElGanspo : Il Nuovo Galles, in Australia, ha depenalizzato l’aborto, dopo 100 anni - Writetomariella : RT @ilpost: L’aborto è ora legale in ognuno dei sei stati australiani - EtienneLorenza : Il Nuovo Galles, in Australia, ha depenalizzato l’aborto, dopo 100 anni -