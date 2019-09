Voto H.Kong,l'attivista Wong si candida

Joshua, tra gli attivisti prodemocrazia più noti di Honge già leader del 'Movimento degli ombrelli' del 2014,ha annunciato di voler correre alle elezioni locali di novembre. In vista del raduno serale di Tamar Park per i 5 anni di 'Occupy Central',ha detto che latura ai consigli distrettuali è parte di undefinito "cruciale" per inviare un messaggio a Pechino sulla determinazione a ottenere maggiori diritti. Quello che si apre oggi è il 17mo weekend di a proteste, e si preannuncia molto teso.(Di sabato 28 settembre 2019)