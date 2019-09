Usa, Ucrainagate: si dimette Volker

Cade la prima testa nell'"": Kurt,l'inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia di uno 007, sulla telefonata in cui il presidente Trump chiese al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky di indagare su Biden e sul conseguente tentativo di insabbiarla, appena resa nota dai media. Lo riferisce la Cnn., citato nella denuncia,mise in contatto l'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, con un alto collaboratore del leader ucraino.(Di sabato 28 settembre 2019)