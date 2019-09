Ora che Salvini non c' è più | io riparto più sereno | dice Fabio Fazio

Ora anche Facebook nasconde i Like - ma resta la logica del ''Mi piace'' : Dopo il test su Instagram in sette Paesi fra cui l'Italia, il test in Australia. Menlo Park dice di volersi occupare della salute mentale degli utenti ma non il business non cambia: si basa sempre sul pollice all'insù

Federica - che lotta come Greta per l’ambiente : “Ecco perché Ora bisogna passare all’azione” : Ventiquattro anni, laureanda in Scienze biologiche e portavoce del movimento romano dei Fridays for Future, Federica...

F1 - GP Russia 2019 : programma - Orari e tv delle qualifiche (sabato 28 settembre) : La stagione 2019 della Formula 1 2019 fa tappa questo fine settimana a Sochi, sul confine tra Europa e Asia, per il GP di Russia. Dopo le tre incredibili pole position consecutive che hanno salvato ormai quasi definitivamente il tristissimo avvio, la Ferrari si presenta determinata a proseguire il suo grande momento e in cerca di grandi conferme. Charles Leclerc è il pilota più caldo del momento e vuole continuare nel suo percorso di rapida ...

Giustizia - i rischi di una politica (ancOra) senza politiche : Ho cominciato a lavorare a questo intervento su richiesta di Stefano Ceccanti quando il governo giallo verde era ancora in carica. Il problema che mi si poneva, prima ancora dei contenuti di policy, era quello della praticabilità politica delle proposte sulla Giustizia, in un quadro caratterizzato d

L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliOra display e fotocamera. Disponibili anche gli sfondi e la rinnovata app SMS : I possessori di OnePlus 7T possono aspettarsi un file OTA in attesa di essere scaricato dopo la prima accensione del dispositivo, il quale apporta alcune modifiche che migliorano esperienza con il nuovissimo smartphone. OnePlus ha anche rilasciato in India l'aggiornamento per l'app SMS preinstallata, inoltre gli sfondi di OnePlus 7T sono Disponibili al download. L'articolo L’aggiornamento day one di OnePlus 7T migliora display e ...

Manca ancOra la registrazione dello schermo sul Samsung Galaxy S10 dopo l’ultimo aggiornamento : Occorrono alcune importanti precisazioni rispetto all'ultimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S10 che abbiamo preso in esame pochi giorni fa con un articolo specifico. Si tratta di un upgrade molto importanti ed oggi 27 settembre posso confermarvi alcuni significativi interventi dedicati alla fotocamera, grazie al quale il top di gamma lanciato sul mercato ad inizio 2019 appare effettivamente più simile al Samsung Galaxy Note 10. Rispetto ...

Ora anche la società elettrica vende difese dai cyber attacchi : Le reti dell’elettricità sono a rischio attacchi cyber (Getty Images) Roma – La società elettrica israeliana non venderà più solo energia, ma anche cybersecurity. Israel Electric, l’azienda di Stato che dà luce al paese mediorientale, ha lanciato sul mercato una piattaforma di sicurezza informatica, per gestire gli attacchi hacker alle infrastrutture critiche, come centrali e reti elettriche. L’azienda ha già clienti in Brasile e ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 27 settembre). A che Ora gareggiano - programma e tv : oggi venerdì 27 settembre saranno impegnati ben 12 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, tanto azzurro a Doha (Qatar) dove oggi scatta la rassegna iridata. Riflettori puntati soprattutto su Filippo Tortu e Marcell Jacobs che scenderanno in pista alle ore 17.05 per le batterie dei 100 metri, da non perdere nemmeno le qualificazioni del salto in alto femminile con Alessia Trost ed Elena Vallortigara, da gustare Yeman Crippa nelle batterie ...

Previsioni astrologiche ottobre - Scorpione : gran slancio passionale - nuove collabOrazioni : Nel mese di ottobre 2019 troveremo il Sole, Mercurio e Venere cambiare segno viaggiando dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte passerà dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano sui gradi del Toro. Infine Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche nel mese di ottobre per il segno dello Scorpione. Lavoro Durante i ...

Legge elettOrale : anche il Piemonte chiede il referendum - è la quinta regione : E' stata così raggiunta la quota per chiedere il referendum per l'abrogazione della quota proporzionale

«Hustlers» - chi è la spogliarellista che ha ispirato il personaggio di Jennifer Lopez (e Ora vuole farle causa) : Jennifer Lopez potrebbe vincere il suo primo Oscar per Hustlers , un film in cui interpreta una spogliarellista che, per sopravvivere alla crisi economica, decide di coinvolgere le sue colleghe in un piano per frodare i loro clienti. Si tratta di fiction, ma dietro al personaggio di Jennifer Lopez ci sarebbe una vera spogliarellista (Samantha Barbash, ndr) che sostiene che la cantante "Sostanzialmente ha rubato la mia storia" . ...

Un buco nero che ‘divOra’ una stella come il Sole : avvistato uno dei fenomeni più luminosi dell’universo : Un buco nero che ‘banchetta’ con una stella grande come il Sole: la ‘scena’ è stata vista con un dettaglio senza precedenti. Ha una massa circa sei milioni di volte quella solare ed è stato osservato per caso a 375 milioni di anni luce dalla Terra, dal nuovo cacciatore di pianeti della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), lanciato nel 2018. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato ...

Pensioni ultima Ora : Tridico conferma che Quota 100 resta uguale : Pensioni ultima ora: Tridico conferma che Quota 100 resta uguale Pensioni ultima ora: sempre intenso il dibattito sulla materia previdenziale. Tra favorevoli e contrari, si discute di quello che potrà essere il destino delle misure attualmente vigenti come ad esempio Quota 100. Le forze politiche di maggioranza hanno avviato al loro interno un confronto che dovrà partorire alcune importanti decisioni sulla materia previdenziale e su altre ...

Higuain : 'Tanti dicevano che avrei lasciato la Juve - Ora sto scalando la montagna' : Tra i campioni che militano nella Juventus c’è anche Gonzalo Higuain che, in estate, veniva considerato uomo mercato, ma che, alla fine, è riuscito a rimanere tra i bianconeri, secondo il suo desiderio. L’argentino ha parlato del suo presente, del futuro, dell’addio alla Nazionale e di alcuni uomini di calcio nell'intervista rilasciata a Fox Sport Argentina. Il giocatore, innanzitutto, pensa che, nel momento in cui darà l’addio al calcio ...