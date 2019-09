Da solo in piazza per difendere il clima

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Emanuela Carucci Il clamoroso gesto di Potito, a Stornarella in provincia di Foggia È sceso inda, con tanto di cartellone e slogan per protestare contro l'inquinamento e per prevenire il riscaldamento globale ed il cambiamentotico. Lui si chiama Potito. ha 12 anni e frequenta la seconda media all'istituto comprensivo "Aldo Moro" di Stornarella, un Comune di appena 5mila anime in provincia di Foggia. Oggi ha deciso di non andare a scuola per protestare, danelladel suo paese in occasione del "Fridays For Future", la manifestazione indetta dal movimento di Greta Thunberg per prevenire, come detto, il disastrotico. Potito si è voluto unire ai ragazzini di tutto il mondo, anche lui cittadino del domani a Stornarella. Sul suo cartellone è raffigurata una mano tesa che regge una torta farcita di plastica con alcune scritte in inglese contro ...

giusmo1 : (??) #Fridaysforfuture, a Stornarella (Foggia) un solo bambino in piazza per il clima - HuffPostItalia : 12enne manifesta per il clima da solo in piazza nel Foggiano. 'È ammirevole' - repubblica : Fridays for future, a Stornarella (Foggia) un solo bambino in piazza per il clima. Emiliano: 'E' un eroe' -