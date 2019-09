Ciclismo | Mondiali 2019 | Michael Matthews | la grande chance L’australiano non teme la

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Secondo a Richmond 2015, quarto a Doha 2016 e terzo a Bergen 2017.è già salito due volte sul podio di un Campionato del Mondo negli ultimi quattro anni, ed è pronto per il definitivo salto di qualità per Yorkshire. Mancano davvero poche ore alla prova in linea degli uomini Élite che andrà in scena domenica 29 settembre, e dove il capitano dell’Australia figura come uno dei più grandi favoriti, dato il percorso decisamente adatto al ventinovenne del Team Sunweb.avrà al suo fianco una formazione compatta e veramente interessante, dove spicca su tutti Simon Clarke, la seconda punta degli australiani, poi il riconfermato campione del mondo a cronometro Rohan Dennis, Mitchelll Docker, Luke Durbridge, Nathan Haas, Jack Haig e Rory Sutherland. Uno squadrone pronto a coprire nel miglior modo possibile il capitano, che non ha intenzione di commettere ...

