Centocelle | nascoste tra frutta e verdura 500 grammi di hashish

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Al termine di una attività investigativa, i militari di Tor Tre Teste hanno ammanettato un commerciante 52enne romano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri nel corso di alcuni controlli amministrativi all’interno del mercato rionale di piazza delle Iris, hanno eseguito una perquisizione presso il banco dell’uomo, che ha portato alla luce un contenitore con 500diche è stato posto sotto sequestro immediatamente. Dopo l’arrresto, il 52enne è stato trasferito in caserma e successivamente accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, con un atto a parte, i Carabinieri hanno avanzato la proposta per la chiusura dell’esercizio commerciale.“ L'articolotrae ...

