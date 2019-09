Auguri Luca Parmitano | 43 anni “spaziali”

De Luca : “Renzi e suo nuovo partito? Scelta sbagliata - bizzarra e sconcertante. Ci Auguriamo che San Gennaro protegga noi e l’Italia” : “Renzi? Il suo addio al Pd non porterà niente di buono e niente di sconvolgente. Sono tra quelli che non hanno capito il senso di questa operazione politica. Non riesco a comprendere l’utilità di un momento ulteriore di divisione e di lacerazione. Sono sempre fatti traumatici che non producono risultati positivi, ma finiscono, alla lunga, per creare nuove complicazioni e nuovi elementi di confusione”. Così, ai microfoni di ...