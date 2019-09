Xiaomi presenta Hey Plus 1S | la una nuova smartband economica con display AMOLED

Xiaomi presenta Mi Mix Alpha - lo smartphone con lo schermo su tutti i lati : (Foto: Xiaomi ) Xiaomi Mi Mix Alpha è uno dei più estremi concept phone mai visti con non soltanto una scheda tecnica paurosa (basti citare la fotocamera da 108 megapixel) ma soprattutto un design inedito con lo schermo che oltrepassa i bordi e prosegue sul retro fino ad avvolgere quasi completamente la scocca. presenta to a Pechino durante la presenta zione di Xiaomi Mi Pro 5g, questo top di gamma stravolge il rapporto tra schermo e ingombro ...

OPPO risponde a Xiaomi e presenta il suo sistema di ricarica wireless a 30 W : Nelle scorse ore OPPO ha presenta to una nuova tecnologia di ricarica wireless veloce: stiamo parlando di VOOC Flash Charge, anch'essa a 30 W

Xiaomi è incontenibile e presenta altri quattro prodotti smart per la casa : Xiaomi presenta altri quattro prodotti per la casa smart: scopriamo insieme XiaoAI Speaker, XiaoAI Speaker Pro, il router Wi-Fi AC2100 e il depuratore d'acqua Mi smart Water Purifier.