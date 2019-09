“Sono un segno” al Teatro Due di Roma dal 3 al 6 ottobre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Chi sono gli intersessuali? Sappiamo cosa vuol dire? Sappiamo come si sentono? Siamo in grado di comportarci in maniera naturale parlando di qualsiasi argomento con una persona intersessuale? Vogliamo metterci in gioco? Sono queste le domande che si poneSono un segnolospettacolo scritto, diretto e interpretato da Laura Dotta – Rosso che dal3 al 6è in scena alDue di. Sono un segno è un’opera che racconta un percorso: quello di una persona che vuole conoscere, informarsi, vuole capire e divulgare i messaggi appresi perché una persona non intersessuale, non per forza non si è mai sentita fuori luogo e non ha provato le stesse angosce. Sicuramente le ha provate solo in ambiti diversi. Siamo tutti dei segni nel momento stesso in cui nasciamo, nel momento in cui decidiamo di esistere e dobbiamo capire che le nostre sensazioni, se condivise, possono essere più potenti. ...

