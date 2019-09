Marocchino simula incidente | telecamere svelano la truffa a Verona

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Federico Garau Lo straniero aveva atteso il passaggio di un'auto perre di essere investito. Il racconto del conducente e le immagini dellehanno presto svelato l'inganno. Gli agenti della polizia locale invitano i cittadini ad essere prudenti Finge di essere investito, ma viene smascherato dalledi sorveglianza presenti in strada, ed ora ilrischia di ricevere una denuncia. Il fatto si è verificato lo scorso lunedì pomeriggio a. Raggiunta via Torbido, lo straniero ha atteso il passaggio di un'autovettura per inscenare un. Tutto è stato fortunatamente ripreso dalla videocamere. Nel filmato si vede chiaramente l'extracomunitario camminare sulle strinsce pedonali ed avvicinarsi ad una Panda in transito. Dopo aver colpito i finestrini del veicolo, il soggetto si è gettato a terra, fingendo di essere rimasto ferito. Una ...

