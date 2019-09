Clima | Cà Foscari studia il suo impatto sulla finanza 2

Clima : Venezia - a Cà Foscari esperti mondiali fanno il punto sui cambiamenti (2) : (AdnKronos) - Il tema della due-giorni Venezia na sarà Assessing and Managing Clima te Change Risk: Opportunities for Financial Institutions. Il programma è stato organizzato da un comitato presieduto da Carlo Carraro, professore all’Università Ca’ Foscari Venezia e vicepresidente del gruppo di lavoro

Clima : Venezia - a Cà Foscari esperti mondiali fanno il punto sui cambiamenti : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - Le sfide globali per affrontare la crisi Climatica e promuovere uno sviluppo sostenibile coinvolgono le istituzioni finanziarie. Come indirizzare gli investimenti necessari? Come trasformare i rischi posti dai cambiamenti Climatici in opportunità di sviluppo? Su questi