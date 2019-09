Una lezione di nuoto fuori dagli schemi

Per dare Una lezione alle sue figlie le lascia chiuse nell’auto - le due bambine di due anni e 16 mesi muoiono soffocate : Una lezione terribile quella che hanno subito due piccole bambine rispettivamente di soli 16 mesi e due anni. La madre per dar loro una lezione le ha chiuse in auto con una temperatura esterna di oltre 35 gradi. Le bimbe, dopo qualche ora, sono morte soffocate. Il tragico evento è avvenuto nei pressi del lago Weatherford nelle vicinanze della città di Fort Worth negli Stati Uniti d’America. La donna ha punito le due bimbe ...

Mamma per impartire Una lezione alla figlia di un anno la fa mordere da un serpente - poi divertita posta video sui social : Una decisione incredibile quella di una giovane madre residente in una piccola cittadina in Florida. La Mamma, per punire la sua bimba di un solo anno, ha deciso di farla mordere da un serpente. La donna ha ripreso la scena con il suo cellulare e poi ha postato il video sui social. La reazione al video è stata tremenda. La donna è stata insultata e attaccata da tutti. La giovane madre ha detto di non provare rimorso per quello che ha ...

League of Legends e Louis Vuitton insieme per dar vita ad Una collezione di moda digitale : Riot Games sta collaborando con la storica casa di moda francese Louis Vuitton per creare design di moda sia reali che disponibili all'interno di League of Legends.In occasione del Campionato Mondiale del MOBA di Riot Games, Louis Vuitton collaborerà con lo studio di sviluppo per creare un particolare porta trofeo dedicato alla coppa che verrà consegnata al vincitore. Questo contenitore seguirà lo schema di quello progettato per il Roland ...

1992 - Una lezione per l’oggi. Quando svalutare la lira fu il punto di partenza per la ripresa : Nel novembre del 1991 presentai al Capo dell’Ufficio studi dove lavoravo la previsione, nel 1992, di: (a) una svalutazione della lira del 25%, “forse in Novembre”; (b) il previo aumento dei tassi d’interesse (in difesa del cambio). Consigliai di alleggerire il portafoglio titoli, per ricomprarli più bassi nella tempesta, atteggiandoci pure a difensori della Patria. Il 2 giugno 1992 il NO dei danesi all’euro scatenò la speculazione. L’Italia ...

Seat - De Meo - nei prossimi cinque anni ci sarà Una selezione darwiniana : Credo che ci sarà una selezione darwiniana nei prossimi cinque anni, sia dal lato del prodotto che da quello delle aziende. Una visione realistica, più che catastrofica quella del presidente del comitato esecutivo di Seat, Luca De Meo, innervata sullanalisi di una serie di fattori critici dellautomotive europeo, al netto delle variabili esterne. I prossimi due o tre anni saranno difficili per una combinazione di altrettanti fattori, osserva nel ...

Frances Bean Cobain ha lanciato la collezione Kurt Was Here - Una linea di abbigliamento ispirata al padre : Nelle ultime ore è stata lanciata la collezione Kurt Was Here, una linea di abbigliamento dedicata a Kurt Cobain curata dalla figlia Frances Bean. Tutti i capi riporteranno disegni e note scritte a mano dall'ex frontman dei Nirvana e saranno disponibili presso le catene Barneys, Selfridges (nel Regno Unito) e sullo store ufficiale KurtCobainshop.com. La collezione Kurt Was Here è nata da una partnership tra la linea merchandise di ...

Teresa Bellanova e le polemiche sul curriculum - la risposta del ministro è Una lezione di classe : "Per me non è un valore avere la terza media, ma neppure una frustrazione" scrive su Twitter. E intervistata da 'Repubblica'...

Il tweet della Bellanova sul suo abito è Una lezione di eleganza a chi l'ha bersagliata sui social : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna”. Così la ministra la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova con un tweet.La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una ...

Padre padrone per dare Una lezione al figlio lo rinchiude in una scatola per due mesi : Un 21 enne è rimasto prigioniero nella sua stessa casa di Santa Cruz in Bolivia per otto settimane. Il motivo della prigionia è sconcertante. Il Padre del ragazzo ha deciso di rinchiuderlo in un’enorme scatola per dargli una lezione di umiltà e prostrazione. La grossa scatola di legno era diventata per il giovane una prigione dopo che il Padre padrone era rimasto offeso per un suo comportamento, il ragazzo aveva disobbedito a un suo ...

Dodge Challenger - Una serie da collezione firmata Mopar : Mopar e il gruppo FCA continuano a spingere sull'heritage con gli accessori dedicati alle sportive della Dodge. Nasce così la Mopar '19 Dodge Challenger, edizione speciale customizzata di serie.485 CV con cambio manuale. La coupé sarà proposta a partire da 45.835 dollari nelle tinte Pitch Black e White Knuckle in combinazione con le esclusive grafiche Mopar Shakedown. La dotazione di serie include anche lo Shaker Hood, lo spoiler posteriore, i ...

Brad Pitt a Venezia offre Una lezione di stile normcore : Brad Pitt è arrivato al Festival del Cinema di Venezia. E no, non aveva un completo formale, una giacca doppiopetto, o una camicia sgargiante in stile hawaiano di quelle che abbiamo tanto indossato questa estate. No. Brad Pitt indossava una semplice maglia girocollo, in una tonalità che si direbbe a metà strada tra il tortora e il marrone, una t-shirt a girocollo, basica, semplicissima. Punto. Con forse l'unico vezzo di ...

Film da Leoni - su Sky Cinema dal 28 al 31 agosto Una selezione di film da Venezia con Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità : Sky Cinema e la Mostra del Cinema di Venezia. Dal 28 al 31 agosto arriva film da Leoni con film dal Lido e la prima tv di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità film da Leoni, Sky Cinema Due si apre alla Mostra del Cinema di Venezia e per 4 giorni dedica le sue prime e seconde serate ai film premiati a Venezia. In occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre) ...

Castagnetti ricorda su Twitter la "lezione di Berlinguer". La sua è Una critica implicita al no di Zingaretti su Conte : Per combinare qualcosa bisogna esser disposti a bere dal calice amaro. È la morale della “lezione di Berlinguer” che Pierluigi Castagnetti, uno dei padri nobili del Pd molto vicino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricorda su Twitter.“Nel 1976 Berlinguer (che avrebbe preferito Moro) accettò Andreotti, perché riteneva che sono i programmi e non le persone il terreno e lo strumento della ...

Kate e William danno Una lezione a Meghan e conquistano tutti : Kate Middleton e William danno una lezione a Harry e Meghan, scegliendo di viaggiare su un volo low cost. Dopo le polemiche dei giorni scorsi i duchi di Cambridge hanno conquistato il favore dei sudditi di sua Maestà con una mossa inaspettata. La coppia reale è attesa a Balmoral dove trascorrerà qualche giorno con la regina Elisabetta. Per raggiungere la Scozia però ha scelto di prendere un volo di linea qualunque, per giunta low cost, spendendo ...