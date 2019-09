Suicidio assistito | Lorenzo d' Avack | Sono contento | oggi siamo più liberi

Mara Maionchi : “La sentenza sul Suicidio assistito è umana e civile - rispettosa della libertà di scelta” : “Finalmente una sentenza umana e civile, rispettosa dell’unico grande tema che accomuna tutte le battaglie sui diritti, la libertà di scelta”. Parole di Mara Maionchi, che proprio qualche giorno fa chiedeva, assieme ai protagonisti di “Liberi fino alla fine” - la grande manifestazione/evento organizzata dall’Associazione Luca Coscioni, in Piazza San Giovanni Bosco, a Roma - risposte al ...

Dj Fabo - sentenza della Corte Costituzionale apre a Suicidio assistito : La Consulta apre al suicidio assistito. La Corte Costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare il caso di Dj Fabo e Marco Cappato con le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai ...

Consulta apre al Suicidio assistito "Aiuto a morire non sempre reato" : Così recita la sentenza: " E' non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Segui su affaritaliani.it

Non è sempre punibile chi agevola il Suicidio assistito - dice la Corte Costituzionale : È "non punibile", a "determinate condizioni", chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Questa è l'attesa sentenza, sancita dalla Corte ...

