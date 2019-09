Israele, a Netanyahu incarico governo

Il presidente israeliano Rivlin ha affidato al premier uscentel'di formare il nuovo. Le elezioni della scorsa settimana non hanno determinato un vincitore netto: il Likud del premier ha ottenuto 32 deputati e il partito centrista Blu e Bianco di Gantz 33. Unica possibilità per entrambi è formare undi coalizione. "Accetto l',occorre undi unità nazionale e la riconciliazione", ha detto,che rischia un' incriminazione per corruzione.(Di mercoledì 25 settembre 2019)