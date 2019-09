FAO | l’industria alimentare deve fare di più a sostegno di un’alimentazione sana

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) Qu Dongyu ha invitato l’industriadi più adi un’alimentazionee della riduzione delle perdite e degli sprechi di cibo lungo l’intera filiera, dal produttore al consumatore. “L’alimentazione non dovrebbe essere fine a sé stessa, ma un veicolo per una vitae felice“, ha affermato Qu. Il Direttore della FAO è intervenuto martedì all’evento Fixing the Business of Food: The Food Industry and the SDG Challenge organizzato dalla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), la Sustainablelopment Solutions Network (SDSN), il Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI) e il Santa Chiara Lab – Università di Siena (SCL) a margine della 74ª Sessione ...