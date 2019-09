Previsioni astrologiche 26 settembre | fortuna materiale per Leone e Sagittario

Previsioni astrologiche - classifica 26 settembre : Bilancia mondano - Toro spossato : Giovedì 26 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal Leone alla Vergine dove staziona anche Marte mentre il Sole, Venere e Mercurio saranno nell'orbita della Bilancia. Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Leone: shopping. Giovedì dove i nativi vorranno, con ogni ...

Previsioni astrologiche ottobre - Leone : finanze 'top' - nuovi incontri affettivi : Ad ottobre 2019 troveremo Marte passare dal segno della Vergine alla Bilancia mentre Mercurio, Venere ed il Sole cambieranno domicilio spostandosi dalla Bilancia al segno dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove sui gradi del Sagittario ed Urano nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà in Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Riflettori puntati sulle Previsioni astrologiche per i nati sotto il segno ...

Previsioni astrologiche ottobre - Cancro : il settore economico riprenderà quota : Ad ottobre 2019 troveremo Mercurio, Venere ed il Sole passare dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio spostandosi dalla Vergine al segno della Bilancia. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Vediamo ora le Previsioni per il Cancro in questo decimo mese ...

Previsioni astrologiche ottobre - Gemelli : possibili cambi di rotta nella professione : Ad ottobre 2019 troveremo Venere, Mercurio ed il Sole transitare dalla Bilancia allo Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio passando dalla Vergine al segno della Bilancia. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, così come Giove resterà in Sagittario ed Urano farà altrettanto in Toro. Inoltre Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Vediamo ora cosa dicono le stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli per ...

Previsioni astrologiche ottobre - Toro : novità lavorative - faccende di cuore 'flop' : Ad ottobre 2019 troveremo Venere, Mercurio ed il Sole viaggiare dal segno della Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo domicilio in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro. Lavoro in ripresa con nuove proposte Nel mese di ottobre Saturno tornerà diretto mentre Urano ...

Previsioni astrologiche ottobre - Ariete : chiamate professionali extra - gelosie in coppia : Nel mese di ottobre 2019 il Sole, Mercurio e Venere viaggeranno dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione mentre Marte passerà dalla Vergine al segno della Bilancia. Saturno e Plutone rimarranno sull'orbita del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro e Nettuno continuerà a stazionare in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Lavoro Le asperità planetarie per i nativi non ...

Previsioni astrologiche del 24 settembre : Venere in Scorpione - romantico il Toro : Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Sarà un martedì positivo per i nati sotto il segno dei Pesci, tra i preferiti degli astri grazie anche alla Luna nel segno. Venere in Scorpione metterà i sentimenti al primo posto e lo stesso vale per il Toro, che vivrà una giornata romantica e passionale. Ecco di seguito l'oroscopo completo per i segni da Ariete a Pesci per la ...

Previsioni astrologiche del mese di ottobre : favoriti Scorpione e Sagittario : L'oroscopo di ottobre indica una bella ripresa in amore e nel lavoro per i segni d'acqua, ma soprattutto per lo Scorpione, che è l'unico a non avere Giove in aspetto negativo. Andrà bene anche ai nati del Sagittario, difficoltà varie per gli altri segni. L'oroscopo del mese di ottobre: amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): sarà un mese migliore del precedente. Mercurio (dal giorno 4) e Venere (dal 9), non saranno più in posizione dissonante. ...

Previsioni astrologiche - classifica 25 settembre : Ariete impulsivo - Pesci letargico : Mercoledì 25 settembre 2019 troviamo la Luna sui gradi del Leone mentre Marte sarà in Vergine. Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone saranno nell'orbita del Capricorno. Il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno nel segno dei Pesci. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro. Sul podio 1° posto Gemelli: briosi. Complice la Luna leonina oggi i nati del segno sprizzeranno felicità da ...

Previsioni astrologiche 25 settembre : Gemelli spumeggiante - Capricorno capriccioso : Mercoledì 25 settembre 2019 troviamo il Sole, Venere e Mercurio nel segno della Bilancia mentre la Luna sarà sui gradi del Leone. Marte stazionerà in Vergine con Plutone e Saturno che si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Toro distratto Ariete: impulsivi. La Luna nel loro Elemento andrà a scontrarsi coi Pianeti dissonanti rendendo, con ogni probabilità, i nati del ...

Previsioni astrologiche settimanali - dal 23 al 29 settembre : recupero per la Vergine : Il mese di settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente la stagione autunnale, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quest’ultima settimana del mese. Sarà una settimana interessante per l'Ariete, che potrà fare affidamento sul favore di Venere, Sole e Mercurio, ma anche per la Vergine, che si prepara a vivere un momento di recupero. Energico e passionale il Toro. Ecco di seguito l'oroscopo ...

Previsioni astrologiche - classifica 24 settembre : Leone entusiasta - Acquario spossato : Martedì 24 settembre 2019 troviamo la Luna nel Leone mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro e Giove in Sagittario. Sul podio 1° posto Leone: entusiasta. Il settore professionale, specialmente per i lavoratori autonomi del segno, potrebbe subire una repentina ...

Previsioni astrologiche 24 settembre : lavoro 'top' per Sagittario e Ariete : Martedì 24 settembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Leone mentre il Sole, Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Bilancia. Marte sarà sui gradi della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno in Pesci. Chiamate extra per l'Ariete Ariete: chiamate extra. Sebbene il severo duetto Saturno-Urano in angolo dissonante, i nativi che lavorano a ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 23 al 29 settembre : Gemelli calienti : Nella settimana dal 23 al 29 settembre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal Cancro, dove si trova il nodo lunare, al segno della Bilancia, dove stazionano anche il Sole, Venere e Mercurio mentre Marte sarà sull'orbita della Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno dell'Ariete. Infine Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Gemelli calienti Ariete: nervosi. Marte, Sole, Venere e Mercurio tutti ...