Era il suo ultimo viaggio | ma con il fallimento di Thomas Cook dovrà rinunciarci

Francesca morta a vent’anni - ok all’espianto : i suoi organi salvEranno delle vite : Non ce l’ha fatta Francesca Schirinzi, la ragazza di vent’anni vittima di un incidente stradale qualche giorno fa lungo la strada statale Telesina: per la giovane, che aveva la grande passione del canto (postava anche su YouTube i video delle sue bellissime performance) è stata dichiarata la morte cerebrale nella giornata di ieri dai medici del reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Rummo di Benevento. Francesca era ...

Anticipazioni Il Segreto - sErale 24 settembre : Don Anselmo torna dal suo viaggio : Risulta confermato anche oggi 24 settembre l'appuntamento serale con la telenovela Il Segreto. Essa andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:25 e proseguirà fino alle ore 22:20, quando lascerà spazio alla puntata di Una Vita. Si tratterà dell'unico passaggio in prima serata per le due serie iberiche che, già dalla scorsa settimana, non hanno trovato spazio nel palinsesto del sabato. Per quanto riguarda le trame odierne relative alle ...

Manchester City - Bernardo Silva scherza con Mendy sui social : ma il suo post è considErato… razzista : Il portoghese, autore di una tripletta nell’8-0 rifilato dal City al Watford, ha visto mettere sotto inchiesta il proprio post ironico perché razzista “Non si può nemmeno più scherzare con un amico“, così Bernardo Silva ha commentato le polemiche nate dopo il suo post ironico pubblicato sui social all’indirizzo di Mendy, compagno di squadra nel Manchester City. AFP/LaPresse Il portoghese, autore di una tripletta ...

Manchester City - Bernardo Silva scherza con Mendy sui social : ma il suo posto è considErato… razzista : Il portoghese, autore di una tripletta nell’8-0 rifilato dal City al Watford, ha visto mettere sotto inchiesta il proprio post ironico perché razzista “Non si può nemmeno più scherzare con un amico“, così Bernardo Silva ha commentato le polemiche nate dopo il suo post ironico pubblicato sui social all’indirizzo di Mendy, compagno di squadra nel Manchester City. AFP/LaPresse Il portoghese, autore di una tripletta ...

Formazioni ufficiali Sassuolo Spal : poche sorprese negli schiEramenti : Formazioni ufficiali Sassuolo-Spal – Tutto pronto per il primo anticipo di questa domenica relativo alla quarta giornata di Serie A. L’antipasto del massimo campionato italiano offre in questo turno la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Spal, con inizio alle ore 12.30. Il cammino delle due squadra è quasi uguale: tre punti per entrambe, i padroni di casa hanno perso la prima e la terza vincendo in casa la seconda contro la ...

Uomo viene ricovErato per un intervento e quando si sveglia vede sul suo fondoschiena un tatuaggio : Questa vicenda è accaduta in Cina nell’ospedale di Kunming , nella Cina sud-occidentale. Un Uomo si era dovuto ricoverare in ospedale perché doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. quando si è risvegliato dopo l’intervento si è accorto che sul suo fondoschiena c’era un tatuaggio che riportava una scritta: “Calcoli renali”. L’Uomo, quando si è accorto di questa scritta ha voluto immediatamente sapere chi ne fosse il ...

Probabili formazioni Sassuolo-Spal : in campo Sala - Caputo-BErardi per De Zerbi : Probabili formazioni Sassuolo-Spal – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha dato già indicazioni dopo i primi anticipi. Nel lunch match della domenica in casa Sassuolo e Spal che si affrontano in una partita molto importante per la salvezza. La squadra di De Zerbi è reduce dal ko in trasferta contro la Roma, il match non è stato mai in discussione, la Spal invece ...

Rosy Abate 2 - trame 3^ puntata (27 settembre) : Leo si schiEra dalla parte del suocero : Rosy Abate 2 tornerà nuovamente su Canale 5 con la terza puntata venerdì 27 settembre, in onda in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. La fiction è andata in onda con due appuntamenti settimanali solo in eccezione del grande debutto. Le anticipazioni del terzo episodio ci annunciano diversi colpi di scena, in particolar modo per il personaggio principale della serie interpretato da Giulia Michelini. Rosy Abate 2, le anticipazioni sulla ...

X Factor - il 16enne porta il suo brano intitolato “Carote” e spiazza i giudici. SfEra Ebbasta : “Hai tutta la lista della spesa…” : Dopo il debutto della nuova giuria composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta, ieri sera è andata in onda su Sky la seconda puntata di audizioni dal Pala Alpitour di Torino di X Factor (ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno). Obiettivo: trovare i nuovi 12 talenti, protagonisti di X Factor 2019. Ospite della serata il rapper Anastasio. Il vincitore della scorsa edizione si ritrova sul palco che lo ha scoperto davanti al suo ...

Oculus Connect 6 - questo mese Respawn svelerà il suo gioco AAA per VR : L'evento Oculus Connect 6 inizierà a partire dalla prossima settimana ed in quel frangente Respawn mostrerà il suo nuovo gioco, uno shooter AAA che utilizza la realtà virtuale. Oculus aveva annunciato il misterioso titolo già due anni fa, durante lo stesso evento, tuttavia in questo periodo di tempo lo studio di Apex Legends non ha rivelato nessun dettaglio.A confermare la presenza di Respawn è Vince Zampella, CEO dello studio che attraverso ...

Dora Romano da L’Amica Geniale a Imma Tataranni : la maestra Oliviero torna in tv in veste di suocEra : Chi non ricorda l'amata maestra Oliviero de L'Amica Geniale? Lei è l'attrice Dora Romano e presto tornerà in tv nei nuovi episodi della produzione internazionale giunta alla sua seconda stagione ma, prima, farà lo stesso con la nuova fiction Imma Tataranni. Il nuovo sostituto procuratore dai capelli rossi farà il suo debutto su Rai1 il prossimo 22 settembre portando novità in termini di personaggi e storie e al suo fianco non poteva non esserci ...

L’auto si ribalta e Mario muore a 36 anni. Era insieme a due suoi amici : Si chiamava Mario De Meo, aveva 36 anni ed era di Ponticelli, zona est di Napoli. Il giovane è morto sul colpo, altri due feriti trasportati in ospedale. È questo il bilancio del grave incidente capitato nella serata di ieri, 18 settembre. Il giovane si trovava con altre due persone in una Fiat Punto che, probabilmente a causa dell’alta velocità e di una manovra azzardata, si è capovolta e ha invaso la carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto ...

Consumo suolo - l'Abruzzo maglia nEra con Pescara capofila : L'Aquila - Il Forum H2O esamina il database ISPRA: 38 comuni abruzzesi oltre il 10%, 11 sopra al 20% con Pescara capofila in negativo con il 51% di suolo trasformato. Tra il 2017 e il 2018 persi altri 282 ettari nella regione, dopo L'Aquila ci sono Carsoli, Avezzano, Pescara e Roccaraso. Tanti progetti per continuare ad attaccare il suolo, dalla centrale di Case Pente alla cava di Popoli passando per gli impianti di ...

"Era l'unica scelta che potevo fare". Conzatti spiega il suo passaggio da Berlusconi a Renzi : “La mia è una scelta politica. l'unica che potevo fare”. In una breve intervista al Corriere della Sera Donatella Conzatti, trentina di Rovereto, motiva il suo passaggio da Forza Italia di Silvio Berlusconi a Italia viva di Matteo Renzi. Un transito che definisce di “coerenza”. Anche se Conzatti ha cominciato con scelta civica di Mario Monti, poi una consonanza con il governo di Matteo Renzi, quindi la candidatura con Noi con l'Italia e infine ...