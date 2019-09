Tav,completati primi 9 km Torino-Lione

9 km del tunnel di base dellasono. La fresa "Federica" ha abbattuto oggi l'ultima parete di roccia. L' ultimo tratto del percorso di Federica è stato seguito in diretta dalle autorità presenti e proiettato su un grande schermo. L'abbattimento della parete di roccia è stato accolto con un forte applauso. Si tratta del primo tratto del tunnel in cui passeranno i treni passeggeri e merci in direzione Francia, a partire dal 2030.(Di lunedì 23 settembre 2019)