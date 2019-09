Ecco i premi di questa settimana pensati da Wind per gli utenti WinDay

Formula 1 – Si spengono i semafori a Marina Bay : Ecco la partenza del Gran Premio di Singapore [VIDEO] : E’ cominciato il Gran Premio notturno di Singapore, è partita l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes Adrenalina che sale, cuore che batte in gola e semafori che si spengono. Comincia il Gran Premio di Singapore, con Leclerc che scatta davanti a Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Un avvio di gara emozionante e spettacolare, che racchiude in pochi metri i protagonisti di questo Mondiale 2019. Più indietro Max Verstappen e ...

Formula 1 – Si spengono i semafori a Monza : Ecco la partenza del Gran Premio d’Italia [VIDEO] : semafori spenti a Monza per l’appuntamento italiano del Mondiale di Formula 1, comincia l’ennesima sfida tra Mercedes e Ferrari L’adrenalina sale, il cuore batte forte in gola, i semafori si spengono e il Gran Premio d’Italia che può cominciare. Si alza il sipario sulla gara di Monza, le emozioni affiorano e l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes regala il solito spettacolo per tifosi e addetti ai lavori. ...

Mostra di Venezia - questa sera la consegna dei premi ufficiali. Ecco i favoriti : Siamo giunti all'ultima giornata della kermesse lagunare: Ecco una panoramica sui titoli che partono in pole position per la conquista dei riconoscimenti più ambiti.

Giuseppe Conte - Roberto Chieppa - suo tecnico di fiducia - va piazzato : Ecco cosa gli riserva il premier : Giura il governo Conte bis. Ma gli unici sorrisi sinceri sono quelli dei ministri del Pd, partito che va al governo per l' ennesima volta senza passare da una vittoria elettorale. I Cinquestelle? Sono più smorfie di dolore o paresi facciali, le loro. Nelle ore precedenti alla formazione del nuovo es

M5S - Ecco il quesito su Rousseau : «Volete il governo con Pd e Conte premier?» : Domani la consultazione, nella domanda anche ConteIl rischio che il sito vada in tilt per eccesso di contatti

Scuola - Ecco il piano : classi con 22 alunni e premi ai professori : Fuori le classi pollaio dalla Scuola, docenti sempre aggiornati e con stipendi più alti. Ci sono ancora decine di migliaia di precari a cui dare risposte mentre all?università si...

Gianmarco Centinaio e la trattativa su Di Maio premier : "Ecco gli sms" - M5s sbugiardato in diretta : Sfida di sms imbarazzanti tra Lega e M5s. È l'ormai quasi ex ministro dell'Ambiente Gianmarco Centinaio, leghista, a sbugiardare gli ex alleati grillini riguardo alla presunta offerta da premier a Luigi Di Maio pur di rimettere in piedi la coalizione gialloverde. Leggi anche: "La Lega voleva farmi p

Crisi di governo - Ecco il tavolo Pd-Cinque Stelle per l’intesa - ma c’è l’ostacolo Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco i premi di agosto! Ultima card tramite SBC : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di agosto! Ultima card tramite SBC proviene da I ...

Crisi - crescono le quotazioni di Conte premier. Ecco i tre scenari : Nel borsino della Crisi di governo che avrà il suo sbocco finale mercoledì con le decisioni del capo dello Stato, si rafforzano le chance che l’avvocato ottenga il placet per guidare un governo giallo-rosso

Crisi di Governo - Marta Cartabia in pole position per diventare premier? Ecco come risponde : Aumentano sempre più le possibilità per Marta Cartabia di diventare la prima donna presidente del Governo. Anche la giornata di ieri, venerdì 23, ha visto il chiacchierio politico indicare il suo nome come principale candidata alla successione del premier Conte. “Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono stati a cena insieme a Roma, in una casa privata”, rivela La Repubblica, quotidiano che sottolinea anche il disaccordo su chi dovrà ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco i premi di agosto! Card n°12 e 13 tramite Obiettivi : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di agosto! Card n°12 e 13 tramite Obiettivi ...

Governo M5S-Pd : nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti : Governo M5S-Pd: nomi ministri e totopremier. Ecco i candidati forti Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita le forze politiche alla responsabilità: cinque giorni di tempo per trovare un accordo per un Governo concreto e solido, altrimenti si tornerà a nuove elezioni. Il Movimento 5 Stelle non si sbilancia, né ufficializza le trattative aperte. Da un lato il PD, dall’altro la Lega, anche se al momento attuale sembra ancora ...

Ecco come ricevere 12 mesi di musica gratis su Tidal Premium : Fino al 31 Ottobre 2019 buddybank, un modello di banca del gruppo Unicredit disponibile tramite un'app per iPhone, vi regala 12 mesi di musica su Tidal Premium, un servizio di musica, podcast e streaming video che combina audio lossless e video musicali ad alta definizione con contenuti esclusivi e funzionalità speciali per la musica. L'articolo Ecco come ricevere 12 mesi di musica gratis su Tidal Premium proviene da TuttoAndroid.