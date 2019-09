Corte Conti | Gabriele Fava designato vicepresidente Consiglio presidenza

Stadio San Paolo - un consigliere comunale del Pd : “intervenga la Corte dei Conti” : “Ho scritto personalmente ed inviero’ domani stesso la missiva alla Corte dei Conti perche’ intervenga quanto prima nella querelle infinita tra Comune di Napoli e Calcio Napoli diventata oramai insostenibile. Un’offesa al consiglio comunale di Napoli, un’offesa alle istituzioni, non basta nemmeno piu’ il voto sovrano dell’aula che ha dato pieno mandato alla giunta di sottoscrivere l’atto tra ...

La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro per il caso della Fondazione Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

La Corte dei Conti : "Formigoni e altri condannati a pagare 47 milioni di euro" : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex Vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione STESSA, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già ...

Inchiesta Maugeri - Formigoni e gli altri condannati dalla Corte dei Conti a pagare oltre 47 milioni di euro di risarcimento alla Regione : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già effettuati, tra cui ...

Pedemontana : società - ‘ricusazione Corte dei Conti a decreto è superata’ : Milano, 12 set. (AdnKronos) – Le indiscrezioni su uno stop della Corte dei Conti alla Pedemontana fanno riferimento a deliberazioni “da ritenersi superate”. Lo fa presente la società autostradale in una nota, facendo riferimento alla delibera di ricusazione del visto a un decreto nell’adunanza dello scorso 25 giugno. Nell’occasione, la Corte ha mosso diversi rilievi al Cipe sul secondo atto aggiuntivo alla ...

Voli di Stato - Corte dei Conti archivia procedimento su Salvini. «Ma erano illegittimi» : I Voli di Stato di Matteo Salvini e del suo staff, effettuati con veliVoli della Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potrebbero essere illegittimi, anche se non hanno provocato...

Voli di Stato - Corte Conti archivia procedimento contro Salvini : "Ma quei viaggi erano illegittimi" : I giudicihanno ritenuto "illegittima la scelta di consentire l'uso deiveliVoli per la finalità di trasporto aereo delMinistro e del personale al seguito" ma il danno erariale non è quantificabile

