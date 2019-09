Omelia del 23 Settembre 2019

Fonte : preghiamoinsieme

(Di lunedì 23 settembre 2019) Giorno liturgico: Lunedì, XXV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 8,16-18): In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere». «Pone la lampada su un candelabro, perché chi entra veda la luce» Oggi, questo Vangelo così breve, è ricco di tematiche che attirano la nostra attenzione. In primo luogo, “dare luce”: tutto è evidente d’innanzi agli occhi di Dio! Secondo grande tema: le Grazie sono concatenate, la fedeltà a una, attrae le altre: «gratiam ...

AleVersace_ : @RobertoBurioni Oggi il signor @micheleboldrin ha fatto un video omelia su yt riguardo all'argomento generico del p… - RoccaPaolo1 : Penso che per alcune celebrazioni domenicali, come quella di domenica alle 11 per la GMMR 2019 si potrebbero sistem… - CaligaraAnna : @simply_bash Io stamattina durante l'omelia del mio parroco! -